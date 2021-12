«El fútbol femenino en Canarias me abrió los ojos»

Despiden 2021 con una racha de siete triunfos en ocho partidos. ¿Dónde está la secreto?

En el equipo, en el vestuario, en la unión que creamos cada año... Se mantiene la columna vertebral, acogemos bastante bien a las que se incorporan e intentamos que entiendan que somos una familia. Para que los resultados lleguen, el vestuario es muy importante.

Llevan más de un año así.

El equipo siempre da la cara en una Liga cada vez más difícil, y la clave está en el intención de que la unión venga desde el vestuario.

¿Qué tal la mezcla de la columna vertebral que mencionó con la cantera y los fichajes?

Diría que se ha ido creando una sinergia entre la veteranía y la gente que viene empujando fuerte desde abajo. Y nosotras, encantadas de enseñarles el camino.

Iniciarán la segunda vuelta empatadas a puntos con el Atlético, que es tercero con un partido menos. ¿Qué meta se ponen?

Vamos a por a por la tercera posición, porque es la siguiente. Somos un grupo muy competitivo. Se nota en los entrenamientos. Siempre vamos a querer quedar lo más arriba posible en la tabla, pero no hablamos ni de Champions ni de nada, porque el objetivo es el que es –la permanencia– y se puede decir que ya casi está conseguido. Eso sí, ahora miramos más hacia arriba que hacia abajo, porque somos así, somos ganadoras.

Entenderá que en el club se insista en la permanencia.

Claro. La Liga está más difícil cada año y la clasificación está bastante apretada. El principal objetivo es ese, para tener más tranquilidad y disfrutar mejor de una categoría que es muy bonita.

¿Se nota el incremento de la dificultad en la competición?

Más que nada, eso pasa porque cada vez salen más canteranas y todas tienen una base espectacular, las extranjeras sienten que la Liga española es muy atractiva, tenemos al campeón de Europa... En definitiva, hay más calidad.

Hablando de ese campeón, será el próximo rival de la UDG Tenerife. ¿Qué piensa cuando le toca jugar ante un Barcelona que gana y también golea?

Se trata de intentar competir, de estar muy concentradas y de esperar que nosotras estemos muy acertadas y ellas no tanto. También somos fuertes en casa. Intentaremos jugar de tú a tú.

¿Echa de menos un mayor apoyo en La Palmera?

Siempre agradezco la presencia de la gente que se acerca a La Palmera. Ojalá fueran más espectadores, pero estoy muy agradecida. El fútbol femenino en Canarias me abrió mucho los ojos. Entendí que tiene bastante seguimiento. Siempre me he sentido arropada por la afición del Granadilla. En cuanto a las instituciones, nos van ayudando cada vez más y eso nos permitirá ir creciendo en todo.

Entonces, ¿el seguimiento es superior al de otros lugares?

Parece que no, pero la gente sí está atenta. Te escribe, te habla, te sigue, te pregunta cuándo juegas... Cada vez hay más personas que se preocupan por un equipo que representa a toda Canarias.

Y con el mérito de ser un club independiente, sin vínculos con otros asociados a LaLiga.

La directiva, con Sergio (Batista) como cabeza visible, lleva muchos años haciendo una buena gestión y eso hace que el equipo esté donde esté. Por eso digo que somos como una familia en la que todas las parcelas son importantes: la directiva, el cuerpo técnico y las jugadoras, empujando desde el vestuario.

¿Qué concepto tienen los demás clubes de la UDG Tenerife?

Lo ven como un equipo consolidado. Hay otros que suben, hacen una buena temporada en su debut y en la siguiente pegan un bajón e incluso descienden. En cambio, el Granadilla siempre se ha mantenido y lo ha hecho en puestos de la mitad de la tabla hacia arriba. Nos hemos ganado el respeto de todos. Los rivales saben que cuando vienen a Tenerife, no les espera un partido fácil. Saben que tenemos un juego aguerrido y que somos incómodas para el adversario. Esperamos seguir así durante mucho tiempo.

¿Esas serían las señas de identidad del equipo?

La idea es meter mucha intensidad y actitud. A partir de ahí, trabajamos mucho a nivel táctico. Tratamos de tener el balón y buscar transiciones rápidas, porque ahí tenemos gente determinante.

¿Le ha decepcionado el proceso de conversión de la Primera Iberdrola en profesional?

Hubo un bloqueo a nivel de la asociación de clubes. Esto provocó que el Consejo Superior de Deportes no pudiera aprobar dos estatutos diferentes. Las capitanas nos reunimos y planteamos la posibilidad de hacer una huelga para buscar una solución. Pero finalmente, el CSD y los clubes que estaban bloqueando esa situación, llegaron a un acuerdo. Los estatutos ya se están firmando para que la Liga sea profesional a partir del nuevo año. Sería algo inmediato.

¿Le preocupa que la competición se empiece a interrumpir por los contagios de covid?

Si digo que no, te miento. Existe esa incertidumbre. Es verdad que intentamos cuidarnos lo máximo posible, pero sabemos que este problema está en el aire, nunca mejor dicho, y podrían producirse más aplazamientos, con lo que eso representa dentro del calendario. Trastoca, pero es cuestión de adaptarse o morir. Espero que la tendencia vaya a menos.

Tiene contrato hasta junio. ¿Le gustaría continuar?

Me encuentro cada vez mejor y en Tenerife estoy cómoda. Me siento feliz aquí. Si el club me quiere, ya nos sentaremos a cerrar lo que haya que cerrar. Entiendo que sí. Me gustaría continuar.