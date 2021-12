«Lo máximo siempre son unos Juegos; es un sueño estar en París»

¿Cómo le va a Alba Spugnini por el Rocasa Remudas?

Pues la verdad que bastante bien. Muy contenta por la trayectoria que he podido seguir hasta ahora y espero que todo siga así.

Este año se ha destapado como la goleadora del equipo...

Sí. Esta temporada ha cambiado un poco el juego del equipo, se busca mucho más al pivote y eso es algo que me está beneficiando.

Es que en 10 partidos ya ha marcado más goles, 65, que los que hizo en toda la anterior, que fueron 60...

Es ese aspecto que acabo de comentar. El año pasado tampoco tenía tantos minutos como ahora; es otro factor que influye y lo estoy tratando de aprovechar.

Lo curioso es que usted empezó jugando como lateral izquierdo. ¿Eso no le ha hecho cambiar físicamente o le ha condicionado en lo personal?

Sí, es cierto. En mis primeros años fui primera línea, y es verdad que se trabaja diferente siendo lateral que pivote, pero no lo veo como algo contraproducente para mí. Yo ya tengo una constitución bastante grande. De hecho, cuando era lateral era más anchita que ahora.

¿Descarta volver a salir de los seis metros para volver a sus orígenes?

Definitivamente ya me veo solo como pivote. Es verdad que es un trabajo muy duro, pero ya le he cogido el gustillo a pelearme en los seis metros.

Hasta el parón por el Mundial Alba Spugnini es la segunda máxima goleadora de la Liga Guerreras. ¿Es un reto para usted tratar de ser la Pichichi?

No es una meta que me proponga, la verdad. Mi reto es aportar lo máximo posible al club para que alcance sus objetivos. Los goles suman para mí, pero sobre todo para el equipo.

¿Y cuál es el principal reto de este curso?

Lo que vengan. Si me dan a elegir, y tras haber hablado con compañeras del equipo que prácticamente lo han ganado todo, me dicen que la liga es muy bonita de ganarla. Es ese el reto. Creo que hasta ahora hemos sufrido algún pinchazo que nos puede afectar a largo plazo, pero si seguimos haciendo nuestro trabajo creo que llegaremos con opciones al final.

¿Qué ha cambiado de la Alba Spugni que dejó el CB Tejina en verano de 2019 a la actual?

Pues que he crecido en todos los aspectos, tanto en los deportivos como los de fuera de la cancha. Ha tenido que ser así porque el cambio de jugar en Plata a hacerlo en División de Honor es grande, y yo lo he notado.

¿Qué recuerda de aquellos años en el CB Tejina?

Pues que fueron muy bonitos. En lo deportivo y en lo personal, porque me vine a vivir sola desde el Sur. Me quedan muchos buenos recuerdos y aunque no tuviéramos grandes estrellas, las de casa sí lo dábamos todo siempre hasta el punto de que estuvimos muy cerca de meternos en alguna fase.

En ese paso adelante de categoría del que hablaba, ¿no hubo opciones de que pasara primero por un Salud Tenerife que acababa de ascender?

Sí es cierto que me llamaron poco después de haber firmado en el Rocasa, y me ofrecieron jugar al menos un año con ellas. Sin firmar lo habría valorado por el hecho de quedarme en Tenerife, pero a la vez irme al Rocasa, un equipo de los que siempre está arriba y que desde años atrás había estado pendiente de mí, suponía un avance.

¿Le extraña que el Salud no se haya terminado de asentar y esté sufriendo tanto?

Cuando ascendió e hicieron el primer equipo, muchos me preguntaron por él y mi impresión es que se trataba de un equipo que podía dar mucha batalla y estar cerca de los conjuntos de arriba. Es verdad que por ciertas circunstancias no les ha salido así, y la verdad que es una pena.

¿Duele verlo abajo?

Sí duele, porque es el equipo de mi isla. Creo que les ha faltado algo de suerte y de terminar de compenetrarse.

Lleva poco más de dos años en el conjunto teldense, pero ¿se considera ya una de las líderes del equipo?

Líder quizá no, pero tal vez sí veterana porque se han producido muchos cambios en la plantilla y quedan pocas de la época anterior, caso de María González, Melania Rodríguez y Silvia Navarro. Es mi tercer año y me considero una de las veteranas, sí.

Cuando firmó por el Remudas lo hizo por tres años. ¿Qué ocurrirá este próximo verano? Porque su nombre puede estar perfectamente en la lista de algún conjunto extranjero potente...

Acabo contrato este año, es verdad, y todavía no tengo nada claro lo que haré. Pero hay muchas posibilidades de renovar, básicamente pensando en acabar la carrera [cursa Magisterio Infantil]. Puede que me llegue alguna oferta, pero pienso que en este momento me conviene anteponer los estudios y quedarme quizá uno o dos añitos más.

Habiendo estado ya en todas las categorías inferiores y siendo unas de las máximas goleadoras de la liga, ¿se veía con la selección española disputando el Mundial?

A ver... Sí y no. Es verdad que he trabajado mucho para ello, pero a la misma vez lo veía como un salto demasiado grande estar en el Mundial cuando no había sido convocada para ninguna concentración con la absoluta en bastante tiempo. No es, en absoluto, un chasco que no me hayan llamado. Seguiré trabajando igual para ver si hay suerte en las próximas competiciones.

Sí ha reconocido alguna vez que su mayor ilusión deportiva sería estar presente en unos Juegos Olímpicos. ¿Se ve en París 2024?

Todo deportista de alto rendimiento siempre aspira a lo máximo y eso son los Juegos Olímpicos. Sería un sueño. Y estaría bien acudir a París, es el que más cerca está.

En ese caso, y ya con 24 años, ¿se vería ya a una Alba Spugnini totalmente madura?

Es verdad que en ese momento seré mucho más madura y tendré una mayor veteranía, pero creo que un deportista no se termina de hacer por completo porque siempre estamos creciendo.

Lejos de ser consumida por una envidia sana, Alba Spugnini está viviendo el Campeonato del Mundo Femenino «con muchas ganas» y el deseo de que España «haga algo bonito como en el último, en el que fue segunda. Lo están jugando en casa y es especial para todos los del balonmano», explica la aronera. «Me están gustando mucho, sobre todo mostrando cohesión y entendimiento entre las chicas; nos están disfrutando a lo que lo vemos desde fuera», apuntaba anoche la jugadora tinerfeña tras la victoria de España sobre Brasil (27-24), que permite a las de José Ignacio Prades acceder a cuartos de final

donde se medirán a Alemania

«España me está gustando mucho»

sin conocer la derrota. Alba también habla maravillas de las convocadas para este Mundial que se desenvuelven en s misma posición: Kaba Gassama, Ainhoa Hernández y Eli Cesáreo. «Están a un muy buen nivel y además las tres son muy complementarias entre sí. Están siendo muy efectivas y nos están aportando mucho», dijo de ellas. «Espero que sigamos así y que lleguemos lo más lejos posible», añade en primera persona. Seguramente con cierto sentido de pertenencia. Tal vez en la próxima participación internacional, sus declaraciones ya sean con el añadido de ser protagonista directa.