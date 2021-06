La SD Tenisca vuelve a buscar el ascenso a la Segunda División B, ahora llamada Segunda RFEF. Esta vez, a diferencia de las anteriores, lo hace fuera de casa, en la Ciudad Deportiva de Maspalomas y ante el San Fernando. A los de José Juan Almeida solo les vale la victoria, pues el cuadro de Gran Canaria, por quedar mejor clasificado en la fase regular, tiene ventaja. En caso de llegar con empate al final del partido y de la prórroga, no hay lanzamientos de penaltis y sería el equipo grancanario el que ascienda.

Es una final, a la que el Tenisca llega con la referencia de su reciente visita a Maspalomas. Aquella vez ganaba 0-2 y acabó perdiendo (3-2). «Estamos en un buen momento, con mucha responsabilidad y conscientes de lo mucho que nos jugamos, mis jugadores están muy motivados e ilusionados en hacer algo grande para este club; ahora bien, tengo que tratar de manejar bien sus emociones», empieza diciendo el entrenador blanco, José Juan Almeida, quien saca lo positivo del citado antecedente. «Nos ha venido bien y sobre todo a mí, cuando llegamos al campo pasaron cosas que no voy a repetir, sobre todo hacia mi persona. No quiero seguir dando bombo al que lo hizo. Pasaron cosas que yo no esperaba. Vamos ya preparados de lo que nos vamos a encontrar allí. Cuando fuimos solo estaban en disputa tres puntos y pasó lo que pasó, qué no podrá suceder ahora que está en juego el ascenso. Por eso digo que nos viene bien, sobre todo a mí. Le tengo mucho respeto a esa entidad (el San Fernando) y no esperaba el trato que recibimos, nos ha abierto los ojos para saber que tenemos que ir mentalizados de que nos puede pasar de lo peor», reflexiona el técnico.

Almeida es de los que más se motiva y sus jugadores también, «con todo en contra vamos a ver la mejor versión del Tenisca, de eso no tengo la menor duda, tengo mucha experiencia de jugar ascensos en ambientes calientes y no les temo, recuerdo uno en el País Vasco con el Fuerteventura con un ambiente muy caliente».

El técnico merengue quiere jugar también sus bazas como visitante. «El fútbol ha cambiado mucho, tenemos que jugar con su ansiedad, son los favoritos, les valen dos resultados, y a nosotros solo la victoria. El partido empieza con 0-0, y ahí ellos ya están ascendidos. Con todo lo que están montando hay que darles la enhorabuena, pero son 90 minutos y los que pueden decidir son los futbolistas, no los que estamos fuera, que hay veces que creemos que somos los que decidimos y lo que hacemos es meter la pata», añade el técnico, que recuerda que en la eliminatoria anterior dejaron fuera al Atl. Paso, «que para mí es el equipo más poderoso de la provincia. Ahora nos toca el Paso de Gran Canaria, así se los he dicho a mis jugadores, como equipo más poderoso de Gran Canaria ellos tienen futbolistas muy buenos, pero los míos tienen hambre y como está hoy en día el fútbol eso es muy importante», añade.

En lo futbolístico, «si estamos acertados, somos un equipo difícil de batir, he tenido que escuchar que los equipos de Almeida no juegan a nada. Y en los dos últimos años en Canarias hemos sido el mejor equipo, solo los coeficientes nos han dicho lo contrario. Tenemos que jugar con la sangre caliente y con la cabeza fría, esto no se va a resolver en 20 minutos y no se decide en las gradas».

Almeida no quiere que se hable del maleficio que hay en la historia del Tenisca. «Eso está ahí, ahora estamos en condiciones de romper con esa historia y lo vamos a lograr, tengo mucha confianza en mi plantilla. Cada vez que alguien me habla de esto, les digo que las estadísticas están para romperlas y lo vamos hacer. Desde que llegué me lo dijeron y me lo recuerdan mucho, que cuando el Tenisca lo tiene todo a su favor, jugando en casa, falla y no sube, pues ahora lo tenemos fuera y para mí es un reto y me apasiona, yo dije que me gustaría subir en Maspalomas y a Santi Hidalgo no le gustó. Si ofendí a alguien pido disculpas, pero qué voy a decir, ¿que no quiero ascender?», dice.

El técnico tenisquista valora al rival. «A pesar del circo que se está montando desde el club de Maspalomas, yo creo que desde el momento que al Tenisca le falte tensión, lo pasaremos mal, porque tienen un buen equipo, jugadores en todas sus líneas con un gran nivel y miras para su banquillo y ves que pueden hacer 5 cambios y el equipo no lo nota. El Tenisca es inferior a San Fernando, Atlético Paso, Mensajero, Las Palmas C, pero mira, mi equipo está ahí en la final y hay que ganarle», expone.

Almeida explica la solicitud de trío arbitral de la Península. «Creo mucho en los árbitros canarios, cuando jugamos allí hace 20 días, la directiva me dijo de pedir árbitro de fuera y le dije que no. Ese día se equivocó, pero es humano, pero hay unas manifestaciones de un señor del San Fernando en contra de los colegiados canarios y a partir de ahí han pasado cosas raras y es por eso que la directiva del Tenisca ha pedido trío completo de la Península», dice.

Almeida espera afición palmera. «La afición del Tenisca va a ir y le pido si no puede entrar que se queden fuera, los jugadores van a sentir el calor de sus aficionados, y lo van a agradecer», concluye.

Almeida no repara en la polémica respecto al precio de las entradas para los aficionados

, pero tiene un recado personal. «Lo de las entradas solo lo saben los presidentes, yo hablo de mi persona, la relación mía con el presidente Serafín Herrera, siempre ha sido espectacular, pero de 20 días para acá, hacía mi persona no ha sido la correcta, yo solo le digo que marineros somos y en la mar nos vemos. El mundo del fútbol da muchas vueltas, si te quejas del tratos que te dan a ti, tú no puedes hacer lo mismo. Nadie del San Fernando puede decir que en La Palma se les faltó el respeto, primero porque el que me conoce, sabe que eso no lo permito, a mí me gusta ganar, como a todos, pero si eso significa que le tienes que faltar al respeto al contrario, eso no va con mi filosofía», explica el entrenador

«En La Palma no se les faltó al respeto»

