El fútbol base canario vuelve a mostrar su peor cara. Un grupo de jóvenes protagonizó una pelea multitudinaria en un campo de fútbol.

La trifulca tuvo lugar al finalizar un encuentro del G2 de la Regional Preferente que medían al CD San Lorenzo-Constancia contra el CD Furia Arona, en Tenerife.

En la pelea participaron tanto jugadores como aficionados de ambos equipos.

“Es lamentable, cada fin de semana pasa, cuando no es un campo es en otro, vergüencita es poco"; “Vaya ejemplo. Descenso para los dos equipos y listo. Verán como se acaban estas cosas”; “Año 2023 todas las tecnologías existentes y aun los videos no duran mas de 10 segundos”; “Esto lleva mucho sucediendo... Y a peor va... (yo lo he sufrido en muchos campos, viendo como muchos padres, y aficionados, creen q sus niños son jugadores de élite e insultando a todo lo q se pone por delante) Un asco de sociedad la que estamos creando, cuando debería inculcarse”, son solo algunos de los comentarios de los distintos usuarios de las redes sociales donde se ha viralizado el vídeo de la trifulca.

Agresión en Gran Canaria

No ha sido el único altercado producido en Canarias este fin de semana. La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) ha condenado "enérgicamente" los graves incidentes ocurridos en la noche del sábado tras el partido de fútbol entre el Unión Pedro Hidalgo B y el CD Firgas, de Segunda Aficionado, disputado en Las Palmas de Gran Canaria.

El acta arbitral recoge que "una vez finalizado el encuentro y dirigiéndose ambos equipos a vestuarios, el dorsal 16 del equipo local golpea con uso de fuerza excesiva en la zona izquierda del cuello del dorsal 1 del equipo visitante".

Tras este incidente se originó una trifulca entre ambos equipos, "llegando incluso a invadir la zona de vestuarios aficionados del equipo local, siendo estos identificados por portar indumentaria de dicho equipo", según se recoge literalmente en el documento.

El colegiado detalla expresamente que se producen "puñetazos, empujones, cabezazos, patadas" y que observa cómo uno de los aficionados "porta una navaja con la que incluso llegó a impactar al entrenador del equipo visitante en su mano izquierda, provocándole un gran corte, del cual emanaba un importante sangrado", describe con detalle textualmente.

Esa misma persona, según el relato del árbitro, "lanza una piedra de gran dimensión a la zona donde se encontraban jugadores y directivos del equipo visitante dentro del terreno de juego, sin impactar en ninguna persona".

El árbitro del encuentro también describe en el acta diversos altercados entre jugadores, como insultos o amenazas como "te voy a matar, no vas a salir vivo de aquí hijo de puta", así como "patadas y puñetazos a varios jugadores del equipo visitante".

Además, detalla que los dos porteros del CD Firgas se refugiaron en el vestuario arbitral tras ser agredidos "temiendo por su integridad física", expresa literalmente el colegiado.

Fue el propio equipo arbitral quien llamó a las fuerzas del orden público y a los servicios sanitarios, que llegaron al campo de fútbol sobre las 20.10 horas, haciendo atestados de los hechos ocurridos.

Además, según ha informado el CD Firgas, en las próximas horas los componentes del club que fueron agredidos presentarán la pertinente denuncia ante la Policía Nacional.

"La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas lamenta profundamente, al tiempo que expresa su más rotunda repulsa por estos episodios", indica el comunicado.

En este sentido, el Comité de Competición y Disciplina, ante la gravedad de los hechos descritos en el acta, realizará este próximo martes una reunión extraordinaria para tratar lo ocurrido.