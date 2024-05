María Teresa Asensio Elvira, en la categoría de fotógrafos miembros del COBCAN, y Michael James Sealey, en la categoría de fotógrafos externos, logran el primer premio del I Concurso de Fotografía “COBCAN Alexander von Humboldt 2024”

El segundo y tercer premio de la categoría de profesionales miembros recayó en Ricardo González González , con la obra titulada “Monteverde”, y María Belén Caro Torti, con la obra denominada ¡Que aproveche!, respectivamente. Por su parte, el segundo y tercer premio de la categoría de profesionales externos al COBCAN fueron a parar a manos de Jesús Miguel González Palmero, con la obra titulada “Águila pescadora y pez”, y Francisco Fernando Tomás Calero, con la imagen denominada “Amor en Anaga”, respectivamente.

El Premio Especial único del Equipo del COBCAN, fue para Santiago López Expósito, con la obra “El comienzo”. Los galardones de esta primera edición se completaron con los Premios Especiales de los miembros del COBCAN, otorgados por los colegiados, precolegiados y estudiantes de grados colegiables, que recayeron en José Juan Hernández Martínez, que obtuvo el primer premio; Adal Humberto Díaz Raya, con la obra denominada “La última y nos vamos”, que se llevó el segundo premio; y Tomás Domingo Méndez González, con la obra “Drago Sietefuentes”, que recibió el tercer premio María Teresa Asensio Elvira, con la obra titulada “Desde mi ventana”, ha sido la ganadora del I Concurso de Fotografía “COBCAN Alexander von Humboldt 2024”, organizado por el COBCAN Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, en la categoría de profesionales miembros. Su imagen representa dos ejemplares de aves rapaces durante la cópula fotografiados desde la ventana de su casa. La autora recibió un premio en metálico de 3.000 euros, obsequio y diploma durante el solemne acto que tuvo lugar, el pasado 28 de mayo, en el Aula Magna Blas Cabrera Felipe, en el edificio de las Facultades de Físicas y de Matemáticas de la Universidad de La Laguna, donde se entregaron el resto de galardones.

El solemne acto de entrega de premios fue presentado y conducido por la secretaria del COBCAN Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, Doña Gabriela Brieba Plata, e intervinieron durante el desarrollo de la ceremonia el Ilmo. Sr. Don Matías Fonte-Padilla, decano del COBCAN Colegio Oficial de Biólogos de Canarias y la Ilma Sra. Doña María del Mar Afonso Rodríguez, decana de la facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna.

Se dieron cita además en el Aula Magna Blas Cabrera Felipe, en el edificio de las Facultades de Físicas y de Matemáticas de la Universidad de La Laguna, representantes de la sección de Biología y de Ciencias Ambientales de la Universidad de La Laguna, y también que asistieron representantes de la facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas, junto a otras autoridades académicas e institucionales, concursantes y público en general.

El segundo premio en la categoría de profesionales miembros fue para Ricardo González González , con la obra titulada “Monteverde”. Se trata de una fotografía tomada en el Parque Nacional de Garajonay durante la realización de trabajos de campo sobre el monteverde, donde se refleja el ambiente con la luz filtrada entre los árboles. El autor recibió un galardón económico de 2.000 euros, obsequio y diploma, mientras que María Belén Caro Torti, con la obra denominada ¡Que aproveche!, obtuvo el tercer premio de profesionales miembros dotado con 1.000 euros, obsequio y diploma. La instantánea muestra a una arañita, Echiichthys vipera, depredando a un guelde, Atherina sp., en la playa de Las Teresitas. Fotografía submarina en apnea durante la noche, tomada con cámara réflex en caja estanca, empleando una fuente de luz externa (flash y foco).

Por su parte, Michael James Sealey, la categoría de profesionales externos al COBCAN ha resultado igualmente vencedor del I Concurso de Fotografía “COBCAN Alexander von Humboldt 2024”, organizado por el COBCAN Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, y obtuvo un premio en metálico de 2.500 euros, obsequio y diploma. El autor muestra en su imagen una medusa, ya que en primavera llegan corrientes cargadas de nutrientes a Canarias, y con ellas toda una serie de organismos pelágicos, proporcionando imágenes exclusivas de la estación. En su foto se aprecia una Pelagia noctiluca, con el cielo y las nubes de fondo, para dar ese aspecto artístico, como si fuera un OVNI.

El segundo premio en la categoría de profesionales externos al COBCAN fue a parar a manos de Jesús Miguel González Palmero, con la obra titulada “Águila pescadora y pez”, galardonada con 1.500 euros, obsequio y diploma. Tras descubrir el lugar donde el águila se comía a sus presas, el autor construyó un “hide” con telas y redes de camuflaje, para no ser descubierto por el águila. Se usó trípode y teleobjetivo.

Por su parte, Francisco Fernando Tomás Calero, con la obra denominada “Amor en Anaga”, logró el tercer premio en la categoría de profesionales externos al COBCAN, que obtuvo un premio de 500 euros, obsequio y diploma. Con la cámara de su Iphone Xs max, tirado en el suelo e intentando que le enfocara la imagen y obtener buena luz, consiguió su instantánea un diciembre cualquiera.

Además, el Premio Especial único del Equipo del COBCAN, fue para Santiago López Expósito, con la obra “El comienzo”, dotado con 1.000 euros, obsequio y diploma. Se trata de una imagen nocturna del volcán Tajogaite de la Palma en plena erupción. Utilizó cámara Nikon D750 y objetivo Tamron 150-600. Realizó una exposición de 20” para que el humo de las bocas quedara bien marcado y tuviera suficiente luz en la escena.

Y respecto a los Premios Especiales de los miembros del COBCAN, el primer premio fue para José Juan Hernández Martínez, con una dotación económica de 2.000 euros, obsequio y diploma. La escena muestra como un ratón de campo trepa por las ramas de zarzamora para poder obtener el néctar del picacero.

Imagen obtenida con una cámara controlada por un disparador remoto e iluminada con flashes.

Adal Humberto Díaz Raya, con la obra denominada “La última y nos vamos” obtuvo el segundo premio especial de los Miembros del COBCAN galardonado con 1.000 euros, obsequio y diploma. La imagen fue recogida de material tras una tarde muestreando en los charcos de Punta del Hidalgo.

Y, finalmente, el tercer premio especial de los miembros del COBCAN fue para Tomás Domingo Méndez González, con la obra “Drago Sietefuentes”, que recibió 500 euros, obsequio y diploma. Foto tomada con cámara Nikon D7000, lente Tokona 11-16mm f/2,8.

Las obras premiadas pasarán a formar parte del Banco de Imágenes del COBCAN, aunque el autor podrá seguir utilizándolas. De igual forma, los autores no premiados, si así lo han comunicado, han podido realizar una cesión de sus imágenes, pudiendo mantener su uso. Respecto a los autores no premiados que no cedieron sus imágenes, estas serán eliminadas definitivamente del Banco de Imágenes del COBCAN Colegio Oficial de Biólogos de Canarias.

Promover el reconocimiento a la profesión. El objetivo principal del I Concurso de Fotografía “COBCAN Alexander von Humboldt”, organizado por el COBCAN Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, entidad de derecho público sin ánimo de lucro, ha sido el de promover el reconocimiento de la profesión del colectivo en Canarias, y de la increíble naturaleza de las 8 maravillosas Islas Canarias”.

De esta forma, las imágenes presentadas tomadas en Canarias, han tenido en cuenta como referencias la Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Biotecnología, Bioquímica, Genética, Ecología, Zoología, Paleontología, Etnología, Botánica, Biología Sanitaria, Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Dietética, Microbiología, Biología marina, Biología forense, y cualquier otra relacionada con la Biología en Canarias.

Pero sin duda, la principal fuente de inspiración para este primer concurso de fotografía del COBCAN Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, ha sido Alexander von Humboldt, biólogo, humanista, geógrafo y astrónomo, y quizás el último científico universal. Cuando visitaba Canarias, específicamente La Graciosa y Tenerife en 1799, Humboldt destacó por sus aportaciones botánicas y geográficas, incluyendo sus ilustraciones, y especialmente, por la descripción de los pisos de vegetación que estratifican las especies vegetales según la altura existente sobre el nivel del mar, lo que llevaría con el paso del tiempo a la actual clasificación de nuestros pisos bioclimáticos.

Este concurso de fotografía de la naturaleza de ámbito canario, con la mayor dotación de premios de toda Canarias, 15.000 euros, ha estado abierto tanto a fotógrafos profesionales, aficionados, y también a colegiados, precolegiados y alumnado de grados colegiable en el COBCAN, todos residentes en Canarias.

En total se han presentado 239 obras de 83 fotógrafos en total, 21 participantes entre precolegiados, colegiados del COBCAN, estudiantes de todas las titulaciones relacionadas con la Biología, y 62 participantes de público en general residente en Canarias, que han participado en algunas de las diferentes modalidades recogidas en las bases.

Jurados. Los premios profesionales del I Concurso de Fotografía “COBCAN Alexander von Humboldt 2024”, organizado por el COBCAN Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, tanto en su categoría de profesionales miembros (precolegiados, colegiados y estudiantes de titulaciones colegiables), como profesionales externos (personas residentes en Canarias), contaron con un jurado a la altura del certamen, conformado por las siguientes personas:

-Don Matías Fonte-Padilla, decano del COBCAN Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, en calidad de presidente.

-Doña Concetta Rizza, fotógrafa profesional y profesora de fotografía de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez de Tenerife.

-Don Jorge Fonte, escritor, experto en cine y fotografía, ex profesor de fotografía de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez de Tenerife.

-Don José Manuel Moreno Moreno, biólogo colegiado y director de Publicaciones Turquesa.

-Don José Alfredo Reyes Betancort, biólogo colegiado y director del Jardín de Aclimatación de La Orotava (conocido como Jardín Botánico de Puerto de la Cruz).

Por su parte, el Premio Especial del Equipo de Gobierno y Comisiones del COBCAN, fue otorgado por los miembros actuales del Equipo de Gobierno y de las Comisiones del COBCAN.

Por último, el Premio Especial de los miembros del COBCAN, fue concedido por los precolegiados y colegiados del COBCAN, excluyendo los miembros del Equipo de Gobierno y Comisiones del COBCAN.