La novela 'Kairós', de la alemana Jenny Erpenbeck, gana el Booker Internacional

La novela 'Kairós', de la escritora alemana Jenny Erpenbeck, ha ganado el premio literario Booker Internacional 2024, según anunció este martes la presidenta del panel de jueces, Eleanor Wachtel, en una ceremonia celebrada en la galería de arte moderno Tate Modern en Londres. Erpenbeck (Berlín, 1967) se convierte así en la primera autora alemana que se hace con el prestigioso galardón, que comparte con el poeta, crítico y traductor Michael Hofmann, tras imponerse a otros cinco finalistas, entre los que figuraban la argentina Selva Almada, por su obra 'No River' ('No es un río') y el brasileño Itamar VieiraJunior por 'Crooked Plow' ('Tordo arado').

Este reconocimiento premia obras de ficción de autores de todo el mundo, traducidas al inglés, y publicadas en el Reino Unido o Irlanda y está dotado de 50.000 libras (58.500 euros), repartidas a partes iguales entre la escritora, quien también quedó finalista en la edición de 2018, y el traductor.

Al describir la obra ganadora, ambientada durante y después de la época de la caída del 'telón de acero', Erpenbeck indica que se trata de "una historia privada de un gran amor y su decadencia, pero también es una historia de la disolución de todo un sistema político. Dicho simplemente: ¿Cómo puede algo que parece correcto al principio convertirse en algo tan equivocado?".

La novela, escrita originariamente en alemán, versa sobre un idilio destructivo entre una joven y un escritor mucho mayor que ella en la década de los 80 en la Alemania comunista, y mezcla aspectos personales y políticos al tiempo que supone una meditación sobre la esperanza y la decepción, planteando cuestiones sobre la libertad, la lealtad, el amor y el poder.

Prosa luminosa

"Con una prosa luminosa, Jenny Erpenbeck expone la complejidad de una relación entre una joven estudiante y un escritor mucho mayor, siguiendo las tensiones y los contratiempos diarios que marcan su intimidad, permaneciendo cerca de los apartamentos, las cafeterías y las calles, los lugares de trabajo y las comidas de Berlín del Este", apunta Eleanor Wachtel, presidenta del panel de jueces.

Wachtel agrega que "el ensimismamiento de los amantes, su descenso a un vórtice destructivo, continúa estando conectado a la historia más amplia de la Alemania del este durante ese periodo, aunando con frecuencia la historia y los ángulos extraños". Acerca del traductor galardonado, la presidenta de los jueces remarca que "la traducción de Hofmann capta la elocuencia y las excentricidades de la escritura de Erpenbeck, el ritmo de sus oraciones seguidas, la amplitud de su vocabulario emocional". También destaca que "lo que hace que la novela sea tan inusual es que es a la vez bella e incómoda, personal y política e invita a establecer la conexión entre los acontecimientos políticos que definieron esta generación y la devastadora, e incluso brutal, historia de amor, cuestionando la naturaleza".

El libro fue finalista junto con la citada 'Not A River' ('No es un Río', de Selva Almada), 'The Details', de la sueca Ia Genberg, 'Master 2-10', del coreano Hwang Sok-yong, 'What I'd Rather Not Think About', de la neerlandesa Jente Posthuma, y el también mencionado 'Crooked Plow' ('Tordo Arado', de vieira Junior), seleccionados de 149 trabajos publicados en el Reino Unido o Irlanda entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024.

Entre el panel de jueces, además de Wachtel, figuraron en esta edición la poeta y educadora estadounidense Natalie Diaz, el novelista británico nacido en Sri Lanka Romesh Gunesekera, el artista visual surafricano William Kentridge y el escritor, editor y traductor Aaron Robertson.