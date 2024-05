El Baobab acoge la presentación de ‘Poemas y canciones a lo Angelino’

El actor Joel Angelino se enfrenta este sábado 11 de mayo a una jornada que quedará marcada en su calendario vital y profesional. Rodeado de artistas, amigos y compañeros, presentará su libro Poemas y canciones a lo Angelino. Será esta tarde, a partir de las 17:00 horas, en la Terraza Baobab de la santacrucera calle de la Noria.

Angelino, que habló esta semana de este proyecto tan especial, confesó sentirse nervioso. «En este libro hablo de mis experiencias, de mis idas y venidas y de la soledad. La gente suele tener una idea errónea sobre el trabajo de un actor. Esto no es solo hacer una serie o una película, es reinventarse día tras día. Todo lo que me ha pasado, toda mi experiencia, la he volcado en este libro», adelantó. De hecho, este ejemplar va dedicado a la actriz Pilar Bardem por la labor que desarrolló en favor del oficio de intérprete con la Asociación Aisge.

El actor cubano residente en Tenerife habló también de sus primeras experiencias como escritor. Ese acercamiento se produjo gracias a una de sus amigas, una maestra residente en Tacoronte que le inspiró para acercarse a esta faceta creativa. «Cecilia Segurado fue la primera en animarme a escribir». No obstante, aseguró tomarse esta actividad con mucho respeto y modestia. «Me hago una autocrítica tremenda. Yo siempre digo que soy un aprendiz de poeta porque le tengo mucho respeto a los escritores. Veo que hay tanta gente interesante y tantos maestros de la poesía que me quiero seguir considerando un aprendiz de poeta y que el público ya juzgue si realmente llegaré algún día a esa categoría».

El libro, que incluye canciones y poesías, será presentado al más puro estilo Angelino. El actor ha preparado todo un espectáculo que contará con Santiago Ríos y Yolanda Blanco como presentadores y en el que estará acompañado por la músico Piroska Duque, las actrices Adriana Zalma y Saily Cabezas, la cantante Suzanne Fariña y Yuliet Abreu y la familia papines. Todo, con la colaboración de dos asociaciones muy importantes para el autor: su propia asociación de artistas y la Asociación Mujeres Reales. «Esto es el germen, el inicio de una idea que realmente me gustaría que que poderlo llevar a diferentes sitios», adelantó.

Al tiempo, Joel Angelino continúa con su trabajo con actor que, de nuevo, le ha vuelto a dar una alegría. Actualmente se encuentra grabando la nueva serie de los populares Javis, que lleva por nombre Mariliendre y que corre a cargo de Atresmedia. «Estoy muy feliz trabajando con gente como Mariano Peña, el Mauricio de Aida; Omar Ayuso de Élite; y Blanca Martínez, por poner algunos ejemplos». El intérprete concluyó explicando que este libro es también un homenaje a Tenerife y a su gente.