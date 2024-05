La arquitectura y el arte que están por venir

Una empresa que viene del mundo constructivo es la que está detrás de uno de los mayores eventos culturales que se han celebrado en España este pasado mes de abril. Está en la línea de otras grandes empresas privadas que han empezado a entender la necesidad de una filantropía reflexiva y de mucha calidad para promocionar los debates que hoy ya no están en las instituciones públicas, en continua radicalización política y por tanto en decadencia. Especializada en la creación de experiencias culturales, museos y eventos, Acciona Cultura organizó los pasados días 24 y 25 de abril el NEXT IN Summit. El acontecimiento tuvo lugar en el espectacular nuevo Campus Acciona de Madrid que tuve la oportunidad de visitar hace unos meses.

El objetivo era conectar a los líderes de la industria cultural internacional. Ya fueran directores de museos, arquitectos y diseñadores de renombre, o gestores culturales, programadores, comisarios de colecciones y exposiciones. La cumbre cultural reunió a más de 40 ponentes, entre los que se encuentran algunos de mis artistas actuales favoritos como Refik Anadol, y también participaron influyentes arquitectas que han tenido la suerte de nacer en una generación donde se premia a las mujeres arquitectas jóvenes, como Frida Escobedo o Tatiana. Pero para mí, lo más interesante estuvo en los representantes del mundo árabe, donde también incluyo al turko Anadol.

Valores culturales de la ciudad

Las arquitectas Escobedo y Bilbao argumentaron a favor de la importancia de diseñar edificios modernos que vayan acorde con los valores de una ciudad para asegurar el óptimo desarrollo de esta. Para ambas, arquitectura y desarrollo van de la mano, no se entiende una sin la otra. Aunque no explicaron muy bien que entienden ellas ahora por la palabra «desarrollo».

Frida Escobedo, directora de Taller Frida Escobedo en México, resaltó «el papel de los museos como espacios inclusivos y equitativos en las ciudades», y yo pensé en el TEA (Tenerife Espacio de las Artes) y en lo poco aprovechado que está. Mientras, Tatiana Bilbao, fundadora de Tatiana Bilbao Estudio, aseguró que «la clave está en la combinación de lo que sucede en el interior y en el exterior».

Como he señalado, a los arquitectos se unieron en este NEXT IN Summit representantes de algunos de los museos con más reconocimiento a nivel mundial, como el Museo Nacional del Prado, el Musée d’Orsay, el Victoria and Albert Museum y el Louvre Abu Dhabi, entre muchos otros.

Cada uno de ellos expuso los niveles de influencia de cada institución con respecto a la cultura y a la sociedad del país (volví a pensar en el TEA…), haciendo hincapié tanto en las exposiciones permanentes, como en las temporales.

Especialmente interesante por desconocida en Occidente, Sheika Reem al Thani, de Exposiciones de Qatar Museums, nos contó que se había percibido en su país un notable crecimiento económico gracias a la creación de un mayor número de puestos de trabajo debido a la incorporación de nuevos museos que ha conllevado un cambio de cómo vemos el mundo árabe lo cual ha hecho confiar a más turistas.

¿Cuál es el futuro?

El artista turco Refik Anadol tuvo la oportunidad de alzar su voz sobre la relación entrearte y tecnología. Anadol es uno de los pioneros en el uso de la Inteligencia Arificial como herramienta para conseguir arte inmersivo a gran escala de manera impresionante, bella y espectacular.

Argumentó sus ideas y reflexionó sobre el futuro de la cultura en una ponencia titulada ¿Pueden las máquinas soñar con arte?

Por otro lado, y volviendo a la arquitectura Michael Kimmelman, superconocido crítico de la sección de Arquitectura en The New York Times, habló sobre que «el objetivo de la arquitectura es inspirar, pero también permitir que evolucione. La arquitectura debe ser un acto de generosidad hacia las generaciones futuras».

Todo ello y los hasta 40 ponentes convirtieron este NEXT IN en una plataforma rigurosamente comisariada por Acciona Cultura, diseñada para explorar las tendencias de vanguardia y las posibilidades de futuro en los museos y la innovación cultural.

Ojalá Acciona Cultura celebre ese evento el año que viene o en cuanto sea posible en Tenerife o en cualquier otro lugar del Archipiélago Canario. Ver la cultura desde las islas del mundo sería también un buen ejemplo de filantropía.

Dulce Xerach Pérez. abogada y doctora en arquitectura. investigadora de la universidad europea