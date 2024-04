Laura Vega: «Mi música siempre ha mantenido una relación paralela con Canarias»

¿Qué supone esta nueva obra en el global de su trabajo como compositora?

Es una obra importante ya que se trata de mi primera obra de gran formato para coro y orquesta sinfónica completa. Hace algunos años compuse una obra para coro titulada Pater noster pero entonces utilicé solamente orquesta de cuerda.

¿Cómo la definiría desde el punto de vista musical y qué encontró en la pintura de Lezcano Jaén que le inspirara para escribirla?

La pintura de Lezcano Jaén es fascinante, tiene una manera de expresarse que me parece única y absolutamente personal. Este cuadro en concreto muestra un universo de fantasía muy particular al tratarse de un autoretrato con alas rotas. Me quedé casi hipnotizada la primera vez que lo vi en la exposición Objetos de tiempo que tuvo lugar en la galería de arte de la ULPGC. La música intenta reflejar su lenguaje pictórico de colorido vivaz, de enorme vitalidad, energía y plenitud. Por otra parte, la composición también presenta secciones que transmiten una cierta ironía y una atmósfera sombría y dramática simbolizando a un ángel caído que baja a los infiernos. El pintor se refiere a su propia obra en los siguientes términos: «Cumplidos los rezos, regreso al infierno con este Ladrón de Almas, un autonitrato malintencionado con sonrisa falsa y alas a medio arrancar a manos de un dios indignado». Para esta sección oscura he utilizado textos extraídos de Inferno de la Divina Comedia de Dante Alighieri.

¿Y en la poesía de su padre?

Fue un hallazgo casual y sorprendente. Pedro y yo estuvimos bastante tiempo hablando sobre los posibles textos a utilizar para la parte coral. Cuando encontré el Poema del llanto verde de su padre pensé que encajaba totalmente con el cuadro Ladrón de almas y, curiosamente, este conjunto de poemas fue escrito mucho antes de que su hijo se dedicara a la pintura. El propio Lezcano Jaén se sorprendió muchísimo al leerlos. A ambos nos pareció una descripción perfecta.

¿Guarda una especial relación con la Orquesta de Extremadura?

En esta ocasión la música no está relacionada con los intérpretes, pero sí con la circunstancia del encargo. Cuando recibí la llamada del gerente de la OEX para hacerme la propuesta me encontraba en el taller de Pedro y al colgar el teléfono le dije «esta será la obra que compondré basada en tu Ladrón de Almas».

¿Es la primera obra que le encarga la SGAE y la Asociación de Orquestas Sinfónicas?

No, ya he participado en otras dos ocasiones en este programa de incentivos a la creación sinfónica por encargos. La primera vez fue en 2006, en aquella ocasión escribí el Concierto para oboe y dos grupos orquestales. La segunda vez fue en 2014 y entonces escribí Ángel de Luz, doble concierto para percusión, orquesta de cuerda y arpa, ambas obras estrenadas por la OFGC.

¿Qué le parece que comparta programa con el Carmina Burana de Orff?

¡Una maravilla! Es una obra espectacular y nunca la he escuchado en directo. Así que lo disfrutaré mucho.

¿Qué estilos o compositores le interesa o le influyen en estos momentos?

Siempre me han influido los grandes compositores, desde Bach, pasando por Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Scriabin, Debussy, Ravel y una larga lista de nombres hasta llegar al siglo XXI. De forma paralela mi música siempre ha mantenido relación con Canarias, bien por la elección de autores literarios en los que me inspiro como Elvireta Escobio, Tomás Morales, Santiago Gil, Selena Millares, Saulo Torón, etc., y pintores del tipo de Manolo Millares, Antonio Padrón, el propio Lezcano Jaén, etc., o por relación con el folclore, a través del uso del motivo melódico del arrorró, presente en muchas de mis composiciones, el silbo, instrumentos de percusión como las chácaras, el tambor herreño, etc. Justo en estos momentos este aspecto me influye muchísimo porque acabo de concluir una nueva composición titulada Zafra concierto para timple y orquesta dedicada al timplista Domingo Rodríguez Oramas el Colorao que se estrenará a finales de este año.