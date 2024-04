John Palmer 'vuelve' a Tenerife con la BBC

«Serie dramática inspirada en los hechos reales que rodearon el atraco a Brink’s Mat en 1983 y la extraordinaria historia que siguió». Esta breve, pero reveladora, descripción sirve de resumen para la serie The Gold, una producción de la BBC que aterrizó en Tenerife hace un par de semanas para continuar con el rodaje de su segunda temporada.

Hasta ahora, los trabajos de filmación se han localizado, principalmente, en la capital. Situada en la década de los ochenta, el rodaje ha requerido del empleo de vehículos de la época que han sido alquilados (muchos de ellos) a coleccionistas privados en la Isla. El equipo ha trabajado, por ejemplo, en las inmediaciones del Parque Bulevar y en Ifara, donde transformaron la calle José García Estrada y ocuparon uno de los chalets. También han empleado localizaciones de los municipios de La Laguna y La Matanza, por ejemplo.

The Gold, basada en la vida de John Palmer, viaja hasta la Isla como en su día hizo el recordado joyero, al que Scotland Yard consideró el cerebro del que aún se califica como «el robo del siglo». Ya en su primera temporada, la producción pisó tierras españolas, concretamente en Almería y en localidades como Mojácar, Roquetas de Mar y Tabernas.

La primera temporada de The Gold contó con la dirección de Lawrece Gough (Doctor Who), y la oscarizada Aneil Karia (The Long Goodbye). De hecho, esta última fue la encargada de ponerse al frente de los episodios rodados en España. Entre los personajes principales de esta ficción británica, disponible también en Estados Unidos de la mano de Paramount+, figuran Stefani Martini (Crooked House), Jack Lowden (Small Axe), Hugh Bonneville (Notting Hill), Emun Elliott (Star Wars: El despertar de la fuerza) y Sean Gilder (Rey Arturo).

La vida de John Palmer (John Edward Palmer, 1950-2015) y todo lo que sucedió a su alrededor bien merece una serie como esta. Para acercarse a su figura hay que remontarse, al menos, hasta 1983. Concretamente, al sábado 26 de noviembre. Media docena de atracadores lograron acceder hasta un hangar del aeropuerto londinense de Heathrow, espacio en el que estaban localizados los depósitos de la empresa de seguridad Brinks Mat. Allí rociaron a los vigilantes con gasolina y les amenazaron con prenderles fuego. Los ladrones se hicieron con más de 3.000 kilos de oro, más de seis mil millones de las antiguas pesetas. Hoy en día serían 30 millones de euros. Palmer huyó entonces de Reino Unido y recaló en la Isla, donde continúa con sus actividades fraudulentas e idea una estafa vinculada con la venta de apartamentos en régimen de time sharing tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Fue asesinado a tiros en 2015, cuando tenía 64 años, en su casa de Essex.