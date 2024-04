Antena 3 elige Tenerife para el rodaje de la serie ‘¿A qué estás esperando?’

Tenerife continúa colándose en las pantallas de millones de hogares gracias a que se ha convertido en uno de los plató de cine más rentables de España. De este modo, Antena 3 vuelve a elegir las localizaciones tinerfeñas para ambientar sus nuevas ficciones y recientemente ha estado en la Isla para iniciar el rodaje de ¿A qué estás esperando?, una serie de ocho capítulos basada en dos novelas de Megan Maxwell, Tampoco te pido tanto y ¿A qué estás esperando? Los diferentes episodios, de 50 minutos de duración, están siendo dirigidos por David Martín-Porras y Salvador García Ruiz y se podrán ver en abierto, en Antena 3, y también a través de la plataforma Atresplayer.

Durante las últimas semanas se trasladó hasta Tenerife parte del equipo de rodaje, que eligió el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna para ambientar esta serie catalogada como «erótico-romática». No es de extrañar que la grabación se haya desplazado hasta un aeródromo ya que se centra en la historia de Can (Rubén Cortada), un piloto de ascendencia turca respetuoso con la voluntad de un padre tradicional y que asiste mensualmente a unas cenas en las que le presentan posibles candidatas para casarse. En una de ellas conoce a Sonia (Adriana Torrebejano), una madre soltera que se presenta sin avisar al encuentro que su madre ha organizado para que sus otras dos hermanas conozcan al rico heredero. Los protagonistas descubrirán que tienen mucho en común y comenzarán a disfrutar del sexo sin ataduras y darán rienda suelta a sus placeres mientras mantienen a raya sus emociones para evitar enamorarse. ¿A qué estás esperando? también presenta a los personajes de Daryl (Francisco Ortiz), íntimo amigo de Can y, también piloto, quien se muestra dispuesto a renunciar a su soltería al enamorarse de Carol (Eva Ugarte), una azafata que pondrá su vida del revés. Sin embargo, los miedos que ambos arrastran y sus diferencias les obligarán a cuestionarse sus sentimientos y a valorar si pueden superar lo que les separa. Completan el elenco de la serie nombres de la talla de Llum Barrera, Pastora Vega, Antonia San Juan, Manu Baqueiro o Anna Moliner.

Así, durante varios días del mes de marzo diferentes rincones del aeropuerto tinerfeño se convirtieron en un set de rodaje antes de que la acción se haya trasladado ahora a Madrid, donde continúan las grabaciones. Hasta la Isla viajaron los protagonistas de la serie, así como el director David Martín-Porras, quien ya rodó hace algún tiempo en Tenerife. En aquella ocasión se puso al frente de la adaptación de la obra teatral de Guillem Clua La piel en llamas, el rodaje se desarrolló de manera íntegra en escenarios de la Isla Tenerife y estuvo protagonizada por Fernando Tejero y Óscar Jaenada, junto a la tinerfeña Ella Kweku y Lidia Nene.

Localizaciones habituales

Antena 3 lleva ya algún tiempo eligiendo Canarias, y en especial Tenerife, para rodar algunas de sus últimas ficciones. De hecho, hace unos días se estrenó en abierto Una vida menos en Canarias, otra serie –en esta ocasión de corte policiaco– rodada prácticamente de manera íntegra en Tenerife puesto que narra la historia de Luis Lacasa, un inspector de homicidios de Madrid que se ve forzado a aceptar un traslado a Canarias. La vida en las Islas le empuja a salir de su zona de confort y conocer a su hija. Gracias a esta ficción se han podido ver en las pequeña pantalla localizaciones tinerfeñas como cultivos de platanera, diferentes hoteles, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife o la plaza de España capitalina.