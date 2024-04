Cruz Cafuné: «Hasta que no me suba al escenario del Recinto Ferial no me lo voy a creer»

Cruz Cafuné concluye hoy en el Recinto Ferial y ante unas 12.000 personas su gira ‘Me Muevo Con Dios Tour’. «Todas las noches que nos pasamos rapeando en el parking del Parque Marítimo y nunca nos podríamos haber imaginado que la música que amamos podía llenar un sitio como ese», asegura.

Fin de gira, en Tenerife y con un concierto que agotó, en un abrir y cerrar de ojos, 12.000 entradas. Eso confirma el respaldo del público de su tierra, ¿no cree?

La aceptación que tuvo el último álbum fue muy buena, pero no sabía que en mi casa había impactado de esta manera tan heavy y había resonado tanto con la gente. Aún estoy asimilando. Cuando era pibe y estaba en el instituto vino 50 Cent a dar un show en el Recinto Ferial, en mi cabeza sigue siendo un venue (espacio) que sólo pueden llenar artistas de su calibre. Creo que hasta que no llegue esta noche, me suba al escenario y vea a toda la gente no voy a creérmelo del todo. Todas las noches que nos pasamos rapeando en el parking del Parque Marítimo, con el Recinto de fondo, dos coches abiertos poniendo beats y nunca, nunca, nunca, nos podríamos haber imaginado que 12 años después la música que amamos podía llenar un sitio como ese.

Un final de gira, con conciertos también en Latinoamérica, exige también hacer balance. ¿Cuáles han sido sus sensaciones sobre el escenario?

Tengo una mejor relación con cantar en directo, al principio los nervios que pasaba eran casi que incapacitantes. Ahora lo disfruto muchísimo más y me centro en compartir ese momento con la gente, todo lo demás no importa. Esta gira ha sido la oportunidad para crecer en ese aspecto.

¿Y ahora qué toca? ¿descansar o ya tiene lista nueva aventura?

Tengo ahora dos meses libres en los que quiero volver a la pizarra y darle forma a lo siguiente. Tengo muchísimas ganas de meterme en el estudio, probar cosas, trabajar y poder traer algo nuevo a la mesa antes de que acabe 2025.

Cuando lanzó Me muevo con Dios aseguró llegar en un momento creativo muy fértil, ¿habrá nuevo disco en breve?

Solo lo sabe el del piso de arriba, mi trabajo es meterme a escribir siempre que pueda. De momento, he usado los últimos meses libres para hacer todas las colaboraciones que tenía apalabradas a las que no había podido dedicarles tiempo, como la de Pedro Guerra, la de Svarez o la de San Tosielo.

Creo que se ha mudado a Madrid ¿Al final es un paso necesario para un artista canario de proyección internacional? ¿Mantener la residencia fija en las Islas se convierte en un obstáculo?

¿Necesario? En absoluto. Yo me mudé en septiembre a Madrid, desde 2018 me la pegué en Tacoronte y todo lo que hemos logrado con el proyecto fue desde Tenerife. Maikel lo hizo desde Tenerife, Quevedo lo hizo desde Gran Canaria. Obviamente llega un momento que hay compromisos que tienen que darse en Madrid, como reuniones con marcas u otros actores de la industria musical como sellos o promotoras, pero no pasa nada, un avión y listo.

¿Ve Estados Unidos, quizás, como la siguiente parada en su carrera?

Obviamente es una de mis metas, al final la música que yo hago es estadounidense, no he inventado nada. No es una de mis prioridades ahora mismo porque hay cosas que hacer antes, pero me gustaría hacer una pequeña gira en venues pequeños y a perder dinero sólamente para conectar con los hispanohablantes que me escuchan allí, más pronto que tarde.

La buena salud de la música canaria es un hecho. Está rodeado de compañeros de las Islas que firman éxitos internacionales, sin ir más lejos Quevedo, y ya ha comentado en varias ocasiones que le gustaría encontrar la forma de apoyar el talento local. ¿Ya ha ideado la fórmula?

Aún no. Planeé montar un sello, pero aún sin pretensiones de hacer un dineral e intentando dar un trato respetuoso a los artistas todos los modelos de negocio que investigamos el equipo y yo se sentían obsoletos y abusivos. No es coherente con lo que quiero para la cultura de las Islas, quiero que todo el mundo gane su dinero y monte su película como ellos quieran, así que estoy gravitando hacia proyectos que empoderen a los creativos canarios. Aún no sé cómo, no sé si charlas gratuitas, no sé si abrir una escuela y dar becas, no sé si abrir una web y poner de manera libre manuales sobre propiedad intelectual, management, producción… Estoy dándole vueltas, pero quiero devolver a mi comunidad de alguna manera.

¿Qué opina de la decisión de su compañero y amigo Quevedo de apartarse, al menos por el momento, de la música? ¿Se ha sentido tentado de hacerlo?

Está perfecto, totalmente respetable. Cada artista tiene su propio camino y sus propias razones. Lleva dos años a fuego sin parar, sacando un tema cada 7 días y viajando día sí día no. Parar y coger perspectiva es necesario para la cabeza de cualquiera, pero creo que es imprescindible si quieres mantenerte inspirado. Yo nunca he pensado en dejar la música, pero porque entre trabajo largo y trabajo largo me pego casi que un año viviendo cosas, viajando, investigando y descansando. Mi ritmo no es tan frenético como el de artistas más jóvenes, en ese sentido sí que siento el salto generacional.

¿Qué artistas o estilos le tienen atrapado, como consumidor de música, actualmente? ¿Alguna recomendación?

Galindo. Un chico muy joven de Gran Canaria, me gusta mucho lo que hace.

¿Ha preparado algo especial para el concierto de esta noche frente al público de su Isla?

Algo tenemos bajo la manga, espero que la gente disfrute.