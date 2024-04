Éxito de ‘Tangaraste’ y la Sinfónica

Con ovación cerrada, gritos y aplausos. Así recibió este viernes el público de la Sala Sinfónica el estreno absoluto de la obra Tangaraste, una creación del músico tinerfeño afincado en Holanda Gustavo Trujillo que fue compuesta especialmente para los cuatro percusionista de la Orquesta Sinfónica de Tenerife: Paco Díaz, Emilio Díaz, Charli Llácer y Juan Antonio Miñana.

El encargado de dirigir el concierto fue el maestro Jaume Santonja, colaborador habitual de la formación tinerfeña que además es percusionista. Al finalizar el recital, tildó la cita de «éxito absoluto». «Un estreno mundial es siempre un evento especial y en este caso más por todas las conexiones musicales a nivel de compositor, intérprete, Isla y orquesta». «Ha sido muy bonito ver cómo cada miembro de la formación ha tomado el proyecto como algo propio». Sobre la reacción de la audiencia al terminar el estreno de Tangaraste dijo que «casi parecía un concierto de rock and roll».

El tinerfeño Gustavo Trujillo, creador de la obra, vivió la velada con una ilusión especial, obviamente. Compuesta en 2019, la pandemia retrasó el estreno de esta pieza, que es además un homenaje a los sonidos del folclore canario y está dividida en tres movimientos: I Fanfarria «que salga la niña», II Nocturno «si tú no me quieres» y III Finale «brincar y saltar por el aire». «La obra ha funcionado muy bien y la orquesta ha estado increíble, con una energía que se podía sentir en toda la sala. Los solistas han estado impresionantes. Aparte, he sentido que la respuesta del público ha sido muy positiva. La obra ha llegado muy bien, estoy más que satisfecho y encantadísimo. Ojalá se repita y pueda seguir colaborando con la Sinfónica de Tenerife».

Una de las peculiaridades de la obra es el espectacular despliegue de instrumentos de percusión, en este caso más de 150, y el hecho de que los solistas se situaron en el público en varias ocasiones. «Ha sido un concierto fantástico, no nos esperábamos la reacción de la sala, que ha sido sorprendente. Incluso cuando nos hemos metido directamente con el público, la respuesta ha sido fantástica», celebró Paco Díaz.

Obras de Arvo Pärt, Benjamin Britten, Anna Clyne y José Pablo Moncayo completaron la velada.