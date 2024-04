La lucha canaria llega a la gran pantalla

La Lucha es el nombre provisional del nuevo proyecto de la productora canaria El Viaje Films. Se trata, además, del segundo largometraje del director, productor y director de fotografía José Alayón. De su mano, el mundo del deporte vernáculo llegará a las pantallas del cine el próximo 2025, fecha en la que está previsto su estreno en festivales nacionales e internacionales.

La cinta acaba de terminar de rodarse en Fuerteventura después de un intenso proceso que arrancó con un casting a cargo de la directora Cendrine Lapuyade que se extendió durante más de un año y del que salieron los actores no profesionales que dan vida a la historia ideada por Alayón.

Curiosamente, hasta ahora el mundo del cine no se había parado a explorar el mundo que rodea este deporte tradicional que se practica en el Archipiélago desde la época aborigen. «Cuando decidí hacer una película sobre la lucha canaria, yo también me quedé sorprendido de que no se nos hubiera ocurrido antes. La lucha tiene algo muy potente y muy visual. Además, como a mí me gusta pensar en el inicio de las películas desde lo físico, me pareció una buena idea investigar este universo», explicó Alayón.

Otro momento de los trabajos de filmación de 'La Lucha' en Fuerteventura. / El Día

La Lucha cuenta la historia de Mariana, una joven de 17 años cuya pasión es practicar la lucha canaria. Su padre, Miguel, es un veterano puntal que arrastra lesiones físicas y emocionales tras la pérdida de su mujer. A Mariana la interpreta la majorera Yazmina Estupiñán, que acaba de cumplir la mayoría de edad. A su padre, el luchador profesional herreño Tomasín Padrón. «Me gusta mucho trabajar con no actores. Estuvimos mucho tiempo haciendo el casting y vimos a cientos de luchadores y luchadoras. No es habitual que el director asista a ese proceso pero me pareció una buena herramienta para poder entrar en el universo de la lucha y para la reescritura del guion, que es otra cosa que también me interesa mucho», explicó Alayón.

El mundo de la lucha se ha volcado con El Viaje Films y el director quiso agradecerlo especialmente. «La acogida que ha tenido la película en el mundo de la lucha ha sido estupenda. Nos han abierto todas las puertas», insistió. «Hay una necesidad de que se ponga en valor este deporte que tiene también algo de ritual, de tradición, de todo», añadió

Pese a que en un principio la idea era rodar en el sur de Tenerife, de donde es natural el director, todo le fue llevando poco a poco hacia la isla de Fuerteventura, donde han filmado durante casi cuatro meses. «Es allí donde el mundo de la lucha canaria está más vivo y con más pasión, donde los terreros se llenan más y donde están algunos de los mejores equipos». Ahora mismo, la cinta –que fue rodada en película de súper 16 milímetros– afronta su proceso de montaje en la isla de La Palma, lugar donde vive la montadora Emma Tusell.

Tomasín Padrón, uno de los coprotagonistas. / El Día

Completan el equipo de esta coproducción con la colombiana Blond Indian Films: Mauro Herce como director de Fotografía, Marina Alberti como guionista y productora ejecutiva y Silvia Navarro como directora de arte.