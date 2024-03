María Peláe: «Gracias a esta obra he conocido a Lorca desde otra dimensión»

El Festival Canarias es Cultura trae hasta el Archipiélago el que fue el último proyecto del cineasta Carlos Saura antes de fallecer. La pieza, titulada ‘Lorca por Saura’, podrá verse este sábado día 9 de marzo en el Auditorio de Adeje; los próximos 13 y 14 de marzo en el lagunero Teatro Leal; y los días 15 y 16 en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en Gran Canaria. María Peláe interpreta, canta, baila y recita en este homenaje al malogrado poera granadino.

Inicia una aventura teatral por Canarias: Lorca por Saura, ¿cómo ha sido hasta ahora esta experiencia?

Pues ha sido un viaje en toda regla desde que me lo propusieron. El haberme metido en el guion y con los ensayos y después del tiempo que lleva rodando la obra, primero aquí en Madrid, ha sido un viaje y una experiencia maravillosa. Es un honor porque implica meterte en un papel que se ha creado desde dos mentes tan maravillosas como son Lorca y Saura, al mismo tiempo. Tengo muchísimas ganas de llevarlo a vuestra tierra, por cierto.

¿Es su primera experiencia escénica donde la música y el arte dramático se fusionan totalmente?

Pues he hecho en otros momentos algo de teatro pero siempre ha estado relacionado con el humor y la improvisación. Así que imagínate cuando me llegó el guion de Lorca. Aquí de improvisación no hay nada, aquí las ramas de laurel son ramas de laurel y la aurora de Nueva York está en Nueva York. No hay opción alguna a improvisar pero sí es verdad que es una obra muy completa que te permite atacar todas las artes posibles. Creo que no me falta nada por hacer en ese escenario ya que se recita, se actúa, se canta, se baila y en mi caso también toco la guitarra en directo en un par de temas. Así que estoy muy contenta por el hecho de poder disfrutar de esta oportunidad.

Recoge el testigo en este espectáculo de India Martínez. ¿Tuvo la oportunidad de verla a ella en este papel?

Pues no tuve la oportunidad de verla en la obra pero sí que la he visto después a ella cuando me pasaron el testigo. Y la verdad es que han sido encuentros muy divertidos porque evidentemente a ella no se le ha olvidado el guion y cuando hemos tenido conversaciones parecemos dos personas de otro mundo. Ella me dice una frase del guion y yo le contesto con otra frase (risas). Ha sido estupendo porque ella ha estado ahí ofreciendo su ayuda en todo lo que se terciara así que ha sido un honor y un placer el ser la siguiente en este Lorca.

¿Esta obra ha conseguido cambiar su relación con la figura de Lorca, sus poemas y su vida?

Sí, he llegado a conocerlo desde otro prisma totalmente diferente. Por un lado, conocía alguna parte de la obra de Lorca y, por otro, también me habían llegado cosas de Lorca a través de letras flamencas y canciones. El hecho de descubrir su vida y ver sus ganas de componer y de que sus letras terminaran formando parte de canciones ha sido muy especial. Fíjate tú la vida, que ha terminado siendo así y en mi caso muchas de sus letras me han llegado en forma de canción. Es como que termina de cerrarse el círculo en muchas cosas. Para mí, al menos, ha sido así. He podido descubrir parte de su vida, sus diferentes viajes, la parte más relacionada con su sentido del humor y su alegría. Esa algo que mucha gente no conoce porque quizás hay parte de su obra que es más melancólica. Ver esa alegría es una de las cosas más bonitas que he podido descubrir haciendo este papel.

Este es el último espectáculo que ideó Carlos Saura, cuya mirada estaba profundamente vinculada al mundo audiovisual. Es decir, es ver a Lorca a través de su mirada. Son dos maestros en realidad.

Totalmente. Y de hecho el público lo puede distinguir y definir perfectamente desde que comienza la obra hasta que acaba. Todo está acompañado de dibujos, fotografías y vídeos de Carlos Saura. Todo el espectáculo tiene un engranaje perfecto. Hay muchas veces que, aunque hayamos hecho la pieza bastantes veces, sigo descubriendo nuevos porqués. Y pienso, claro: por eso aquí está este dibujo o esta fotografía o canción concreta. Está todo muy medido y es un honor estar en medio de esta obra de arte.

Parece un papel exigente.

Es exigente sobre todo emocionalmente porque para que haya mucho de verdad también tienes que entregarte tú. Por eso está siendo un viaje tan bonito y divertido al mismo tiempo. Me refiero a que hay pasajes de todo tipo. El momento en el que Lorca llega a Cuba me parece de lo más fascinante de la obra. Lo mismo pasa cuando escenificamos La Barraca.

Al tiempo prepara una gira que está a punto de empezar y que se llama Al Baño María.

Exacto, todo a la vez. Arrancamos ahora en abril.

Por ahora no aparece ninguna fecha por Canarias.

Pero las habrá. Esas son las primeras fechas que nos han dejado decir pero voy a pisar vuestra maravillosa tierra con Al Baño María como que me llamo María.

Está siendo un arranque de año intenso. A estos dos proyectos hay que unir su participación en el Benidorm Fest del pasado enero.

Ha sido bastante fuerte pero ahora estoy ya disfrutándolo. La gira está prácticamente montada. Ya está el equipo hecho y con muchas ganas. Además, todo esto que hemos vivido tanto en el Benidorm Fest como en Lorca creo que se va a ver reflejado también en el directo de Al Baño María. Todo lo que aprendo por el camino lo voy incluyendo.