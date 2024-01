Canarias sinfónica es el proyecto puesto en marcha por el músico canario Juan Carlos Martín y que aúna la música de raíz del Archipiélago con el lenguaje orquestal. Llevar la música popular canaria a una esfera sonora y estética apenas transitada hasta ahora. Ese es el objetivo de esta propuesta que se concibe como una manera de ofrecer una visión diferente, innovadora y respetuosa que redescubra la música canaria en los grandes espacios escénicos. Tras una presentación inicial en mayo del año 2022 en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, Juan Carlos Martín grabó este disco, que lanzó finalmente el pasado mes de diciembre. Sin embargo, el repertorio de Martín es tan amplio que no todos los temas han podido ser incluidos en este trabajo y por eso ya ultima una nueva publicación que espera que pueda ver la luz alrededor del próximo mes de junio.

Juan Carlos Martín es autor y compositor de más de 50 obras populares, sinfónicas y escénicas y fue profesor en la Universidad de La Laguna (ULL) durante 33 años, aunque en la actualidad se dedica por completo a la música. Reconoce que Canarias sinfónica es "un proyecto ambicioso" en el que lleva trabajando más de tres años ya que incluye temas que formaban parte de su repertorio desde hace tiempo, y a los que ahora ha realizado diferentes arreglos, así como nuevas canciones compuestas ex profeso para este trabajo. El objetivo del creador ha sido reunir en un disco la música popular canaria con un sonido sinfónico y para ello ha contado con alrededor de medio centenar de artistas, tanto cantantes como instrumentistas, expertos en el folclore, músicos sinfónicos y también de jazz.

Así, el oyente podrá acercarse, de la mano de Canarias sinfónica, a seguidillas, aires de lima o folías que se presentan no obstante en un formato diferente. "Pero no solo está presente la parte sinfónica sino que también se manejan otros mensajes musicales, como sonidos de jazz, que hacen que se respire un aire abierto, más experimental", afirma el creador quien añade que "los músicos de jazz aportan ligereza al sinfonismo de los temas y así logramos una respuesta bastante positiva en el oyente". De este modo, Canarias sinfónica traslada al público a un lugar intermedio entre lo académico y lo popular, donde todos los textos y composiciones son originales, creados por el propio Martín, quien ha estado grabando estos temas durante mucho tiempo, aunque el trabajo más intenso se ha concentrado en los últimos tres años.

No obstante, Martín afirma que "no se trata tan solo de grabar discos", sino que pretende "ir más allá" y que se convierta en "una nueva forma de acercarse a la música popular canaria". De este modo, defiende la creación de un nuevo espacio que permita a los músicos de las Islas encontrarse entre sí. "Me gustaría que los músicos, compositores o arreglistas dispongan de un lugar en el que puedan experimentar con este tipo de música y que se convierta en una salida complementaria para sus carreras musicales", expresa el precursor de esta idea, que además busca convertirse en "un motor para que los compositores y arreglistas cuenten con un lugar en el que se puedan interpretar sus creaciones".

Aunque afirma que será complicado dar forma a un espacio de estas características, también añade que "veo una posibilidad real de lograr llevar la música popular canaria a otra esfera y que resulte atractiva para los músicos que quizás en un principio no se sentían tan vinculados a la música canaria". Juan Carlos Martín defiende la creación de este espacio aunque reconoce que "ponerlo en marcha únicamente gracias a la iniciativa privada va a ser complicado, por eso espero que las instituciones públicas también se interesen por esta idea".

Además, Martín busca que este proyecto trascienda el mundo cultural y repercuta también en la sociedad. "La población en general va a poder escuchar un tipo de música que, siendo sinfónica, suena también muy propia y cercana, lo que creo que permitirá que el gran público se interese por los ritmos académicos o populares", expresa Juan Carlos Martín quien celebra que, actualmente, "se está haciendo un gran trabajo desde las escuelas de música pero lo que hace falta de verdad son salidas profesionales complementarias".

Canarias sinfónica ha sido desarrollado por Masteclados Producciones y actualmente se puede adquirir en las tiendas Jumping man y Hey boy, hey girl. Records & things, en La Laguna, y en Blous Music El Cinematografo, en Santa Cruz de Tenerife.