Completar su formación en el extranjero y sufragar el costoso mantenimiento de sus instrumentos. Estas son, en general, las principales necesidades de los jóvenes músicos que se forman en Canarias y que quieren, en su mayoría, unirse a centros y recibir clases magistrales en las principales capitales europeas. El director general de Innovación Cultural, Cristóbal de la Rosa, y la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, visitaron este miércoles a los diez estudiantes que forman parte del programa de becas impulsado por la entidad canaria de distribución de productos energéticos en el marco del encuentro navideño de la Joven Orquesta de Canarias (Jocan).

El acto, que se organizó en medio de los ensayos por secciones para los conciertos que ofrecerá la formación orquestal la próxima semana, sirvió para que los jóvenes músicos compartieran sus experiencias con los representantes institucionales, la entidad que les ha becado y el maestro Víctor Pablo Pérez. Todos agradecieron la oportunidad de formar parte de la Jocan, experiencia que les permite trabajar con el gran repertorio sinfónico, formarse con tutores llegados desde todos los rincones del planeta y conocer a los que serán sus futuros compañeros en el mundo de la música. Además, contaron a qué dedicarán esas cuantías entregadas desde DISA y que oscilan entre los 650 y los 1.500 euros para cada uno.

Este año los becados son: Adasat Adama (contrabajo), Gema Isabel Vega Díaz (percusión), Jesús Miguel García Pérez (trompeta), Keila Arocha Hernández (trompa), Lidia Guedes Santana (chelo), Andrea Flores (violín), Rosa Elena Padilla Martín (viola), Marie Esther Cooper Aube (violín), Javier Pérez Jiménez (fagot) y Eduardo Fraga Baquero (violín).

Todos compartieron sus experiencias con los visitantes y hablaron de los encuentros y giras que han podido vivir gracias al proyecto del Gobierno de Canarias. La mayoría continúa actualmente sus estudios, gracias a la becas Erasmus, en ciudades de Holanda y Alemania, por ejemplo. El dinero de la beca de DISA irá, además de a mantener sus instrumentos, a poder sufragarse clases magistrales con profesores especialistas en técnicas relacionadas con sus especialidades musicales.

Mientras, está previsto que los próximos días arranquen al fin los ensayos grupales de los 75 participantes de la formación que ofrecerá sus conciertos de año nuevo en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Concretamente, la Jocan actuará el próximo lunes, día 1, en el Auditorio de Tenerife; el 2 de enero en el Auditorio Alfredo kraus de Gran Canaria y el 3 de enero en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.

Canarias dará la bienvenida al nuevo año con un despliegue musical que, por primera vez en esta edición, servirá de preludio a la edición número 40 del Festival Internacional de Música de Canarias.

El programa

El programa de los conciertos de Año Nuevo comienza con el Concierto para piano nº 2 de Rachmaninov, compuesto en 1901, que fue recibido con éxtasis en su estreno, borrando así la huella humillante de su fracaso con la Sinfonía nº 1, que lo sumió en una profunda depresión. Esta pieza ha sido un elemento básico de los pianistas desde entonces. Como muchas de las otras partituras populares del compositor, ha sido utilizada, tanto por su estilo como por su contenido, por compositores de películas y canciones. El lujoso y exótico segundo tema del final proporcionó la melodía de Luna llena y brazos vacíos, un éxito para el entonces joven Frank Sinatra; y de All by myself, de Eric Carmen.

La segunda parte será para la Sinfonía nº 5 de Tchaikovsky, de las más populares de este compositor. El propio Tchaikovsky dijo que esta obra representaba "una renuncia completa ante el destino", y un crítico temprano reconoció que "toda la sinfonía parece surgir de una experiencia espiritual oscura", pero eso no ha impedido que se convierta en un firme favorito de la audiencia. Es, junto a la Sexta (la Patética), la más famosa e interpretada de este compositor. Ambas obras serán interpretadas por primera vez por la Jocan.