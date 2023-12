Bienvenidos a Ágrabah, la ciudad portuaria de las mil y una noches. Ágrabah está donde los jóvenes tinerfeños quieren que esté y por eso en la mañana del miércoles 20 de diciembre ese lugar ficticio de la película Aladdin se situó en Santa Cruz de Tenerife. Fue de este forma cómo los integrantes de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife (OFJT) - Miguel Jaubert invitaron al público escolar a disfrutar del Concierto de Navidad que ofrecen cada año y que este año ha vivido su sexta edición en el Puerto capitalino. Cerca de 4.500 estudiantes procedentes de 40 centros educativos de la Isla vivieron una jornada festiva a escasos días de poder disfrutar de sus ansiadas vacaciones de Navidad.

La lámpara musical, llegando a buen puerto fue el título que recibió esta nueva edición del concierto en el que los jóvenes tinerfeños demostraron un gran talento para la música, tanto a nivel vocal como instrumental e incluso dejaron ver sus dotes como actores y bailarines. El espectáculo tuvo lugar en la Dársena de los Llanos de la capital chicharrera, en el escenario ya montado para el popular Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica que se celebrará el próximo día 25 y, de este modo, llenó de música ese enclave tinerfeño. No solo los escolares disfrutaron de la música, sino que fueron muchos los curiosos que se acercaron hasta el límite de la plaza de España para disfrutar de las aventuras de Aladdín, Abú y Jasmine.

Pero antes de comenzar con la música, los organizadores de este concierto no olvidaron dar las gracias a todas las asociaciones y colectivos que hacen posible este encuentro cada año. Gracias a ellos se pudo organizar la sexta edición de este concierto que tiene como objetivo principal que los jóvenes disfruten de la música. Animados por estudiantes de la Universidad de La Laguna, del CIFP Los Gladiolos y del IES La Laboral, a esta cita no faltaron ni siquiera la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez.

Una vez más, el maestro José Antonio Cubas fue el encargado de ponerse al frente de la OFJT-Miguel Jaubert que inició este concierto con Príncipe Alí, que estuvo magistralmente interpretada por un joven cantante que estuvo a la altura de la historia dada a conocer mundialmente por Disney. Así, durante la mañana poblaron el escenario los principales protagonistas de este relato, que invitaron a los escolares que formaban parte del público a ponerse en pie, y bailar y cantar con ellos. Todo eso a pesar de que el malo de esta historia, Jafar, saltó al escenario para anunciar que estaba prohibido bailar, cantar y escuchar música. Pero los jóvenes alumnos se opusieron a esta drástica prohibición y se negaron a que les robaran aquello que más les gustaba. Así, a lo largo de toda la mañana, actores, cantantes y músicos buscaron la ayuda del público para recuperar la música y que sonara más alto que nunca en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

De este modo, el mundo de los cuentos tradicionales de Oriente Medio se convirtió en la columna vertebral de este nuevo concierto que no se olvidó tampoco de las tradiciones canarias en su repertorio. Fueron más de un centenar de intérpretes los que formaron parte de este espectáculo donde además se oyeron temas como Carmen (Bizet); El Cascanueces (Tchaikovsky) o la Marcha Radetzky (J. Strauss), unidos a clásicos navideños como Rudolf (J. Marks, T. Guerrero) o All I Want for Christmas is you (Mariah Carey) o el acento canario de Una sobre el mismo mar (Benito Cabrera) o Islas Canarias.