La compañía teatral tinerfeña Clownbaret ultima estos días los detalles de su nuevo espectáculo. La pieza, un homenaje teatral al mundo del circo, se podrá ver por primera vez este sábado y domingo, días 9 y 10 de diciembre, en el Parque Científico y Tecnológico de Las Mantecas, en La Laguna. Para hacer de esta obra una realidad, la compañía ha adquirido su propia carpa, un domo geodésico de 12 metros cuadrados "donde el público vivirá una experiencia inmersiva única en las Islas".

Titulada La Loca (y falsa) Historia del circo, está escrita y dirigida por Brian Rodríguez. "Como payaso, siempre he soñado con tener un circo y de hecho he trabajado en uno. Desde hace tiempo, teníamos la idea de crear algo así. No es un circo tradicional, este es un espectáculo de teatro, una obra que pretende homenajear ese mundo", explicó Rodríguez.

Las entradas para asistir a este espectáculo están disponibles a través de Tickety.es. El público disfrutará de una obra que comenzará en el exterior de la carpa, lugar desde donde los actores les acompañarán al interior. Pese a no ser una pieza circense, sí que incluirá alguna de las disciplinas tradicionalmente asociadas a ese arte: aéreos, malabares, zancos y, por supuesto, el clown.

El objetivo de Clownbaret es poder girar en breve con esta estructura que es fácilmente adaptable y que podría instalarse en "cualquier plaza principal de los municipios de las Islas".

Según reza su sinopsis, en La Loca (y falsa) Historia del circo Madame Leal, heredera de la tradición circense y dueña del circo, narrará la historia del circo en "una travesía cómica donde la verdad se entrelaza con las reinterpretaciones de la troupe: los payasos Yiyolo y Woody, y los tramoyistas Harry y Luka". La obra promete un viaje por el mundo del circo, combinando malabares, acrobacias, teatro y humor.

Cada función durará aproximadamente dos horas y la intención es que arranque al atardecer y concluya cuando ya es de noche. "Hemos querido que este espacio huela a circo y creo que lo hemos conseguido. Todo gracias al equipo porque todo, al final, ellos han coescrito conmigo esta historia gracias a sus valiosas aportaciones y su gran esfuerzo".

Esta producción única es el 14º estreno de Clownbaret desde su formación en diciembre de 2004. Con un elenco compuesto por Rull Delgado, Eduardo Feria, Carla León, Yiyo Ramírez y el propio Brian Rodríguez, esta obra es la producción de mayor formato de la compañía hasta ahora.

"El atrevido vestuario, a cargo de la diseñadora Betsabé Borcha, y el diseño escénico dentro del domo geodésico, ofrecerán al público una experiencia inmersiva desde el principio hasta el final", aseguraron. Los espectadores compartirán espacio con los protagonistas de la pieza, situándose en gradas semicirculares a muy poca distancia de la escena.

Compañía pionera

Pionera del clown teatral en Canarias, Clownbaret es una presencia constante en las programaciones locales y nacionales. La compañía ha participado en numerosos festivales locales, nacionales e internacionales, destacando eventos como el Festival de Pallassas de Andorra, el Festival de Pallassos de Cornellá, el Festival de Pallassos de Xirivella o el Festival de Circo de Ávila.

Clownbaret es compañía residente del Ayuntamiento de Tegueste y cuenta con el apoyo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y del Cabildo de Tenerife, así como la colaboración de los ayuntamientos de Tegueste y La Laguna.