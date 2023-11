HER Feminist Festival celebra desde el miércoles 29 de noviembre su quinta edición en el Espacio Cultural El Tanque, en Santa Cruz de Tenerife, poniendo el foco en las mujeres y las disidencias de género. La DJ portuguesa Noia será la encargada de cerrar esta programación el próximo sábado 2 de diciembre con su primera actuación en Tenerife.

¿Qué opina del Her Festival?

Promoverla inclusión es imperativo en todos los proyectos de la industria musical actual. Si bien ha habido avances positivos, esta industria sigue siendo predominantemente masculina, así que es esencial que los artistas, promotores, músicos y espacios demuestren activamente a las generaciones más jóvenes que no solo pertenecen sino que son parte integral de esta comunidad.

¿Qué selección ha preparado para su actuación del sábado?

Siempre soy fiel a mí misma cuando pincho. No me verás ofreciendo al público nada que no podrías escuchar en una colección mía, así que eso es lo que tengo preparado. Pero siempre existe un factor sorpresa que viene dado por las necesidades de investigación que siento cada vez que voy a pinchar y eso siempre garantiza que habrá una sensación nueva en cada una de mis actuaciones. Disfruto dando nueva vida a viejos temas y combinándolos con los últimos ritmos del momento.

¿Ser mujer y DJ hoy es más difícil que si eres hombre y DJ?

En 2015, entré en la escena DJ y no había una sola mujer en mi ciudad natal tocando el tipo de música que yo solía tocar. Desafortunadamente, cuando comencé, mis modelos a seguir eran en su mayoría hombres. Ahora, las cosas han ido cambiando y existen nuevas generaciones de mujeres DJ y de la comunidad Lgtbiq+, y además este número va creciendo. Como mujer DJ, sentía constantemente la necesidad de demostrar mi valía el doble que si fuera un hombre, no solo para poder mostrar mis habilidades sino también para fortalecer mi credibilidad. Creo que existe un peso extra debido a nuestra apariencia con el que los hombres no suelen lidiar. Además, el caché de las mujeres DJ sigue siendo diferente al de los hombres DJ. Las cosas están mejorando pero aún nos queda un importante camino por recorrer para lograr un verdadero equilibrio en esta industria.

Her Festival celebra un Concurso de DJ noveles. ¿Qué consejo darías a los participantes?

Les diría que deben perseguir aquello que les apasiona y no dejarse influir por las tendencias del momento. Además, también les recomendaría que se esfuercen y que practiquen sin descanso para lograr que cada transición sea la mejor. Hay que ver lo hacen los demás para así tratar de hacerlo mejor que ellos. Pero, sobre todo, les recomendaría que permitieran que el amor que sienten por este oficio resuene desde lo más profundo de su corazón. Puede parecer romántico, pero no hay otra forma de hacerlo mejor.

Este año se ha estrenado en el Primavera Sound. ¿Cómo cree que se está recibiendo su propuesta en España?

Sí, aunque esa no fue mi primera vez en España porque he tenido la suerte de tocar dos veces con los increíbles chicos de Antídoto y también algunas veces en el icónico Razzmatazz. España siempre me ha hecho sentir bienvenida y siempre es una buena oportunidad para volver ver a algunos amigos. Desafortunadamente, mi experiencia en Primavera Sound no fue como esperaba debido a una fuerte tormenta que se produjo ese día, pero aún así toqué en un club de Madrid con Boiler Room x Primavera y al final lo considero un buen resultado.

También ha viajado a Asia. ¿Diría que está siendo un buen momento para este género musical alrededor de todo el mundo?

Asia me ha robado el corazón. Me encantó estar allí y regresaré a principios de enero, esta vez a Vietnam y Malasia. Disfruté muchísimo de la experiencia y además me sirvió para percibir una vibra musical distinta en Tailandia e Indonesia. Tailandia parecía más inclinada hacia las melodías con mucho bajo, mientras que Indonesia se inclinaba por las canciones de fiesta. Operan en una longitud de onda musical diferente a la de Europa; ni mejor ni peor, simplemente diferente. Así que siempre es gratificante compartir nuestra visión musical con los demás y también es igualmente importante saber adaptarse a la vibra única del lugar donde actúas.

¿Aprovecha sus viajes para inspirarse y añadir nueva música y su selección? ¿Cree que su viaje a Tenerife la inspirará?

Absolutamente, interactúo constantemente con otros DJ, me sumerjo en conversaciones y sintonizo con sus sets. Esa es una fuente inagotable de inspiración que me empuja a explorar y descubrir contenido nuevo.

En Club Noia invita a diferentes artistas a pinchar. ¿Hay algún DJ que le gustaría que no tardara en actuar?

Supongo que siempre hay algún nuevo DJ que me gustaría ver. Me gustan mucho Samurai Breaks, Addison Groove, Surusinghe, Nia Archives, Jensen Interceptor y muchos más en este momento. También me encantaría ver a Sherelle b2b Special Request y a Nikki Nair b2b Hudson Mohawke.

¿Qué está preparando para 2024?

Ahora mismo tengo algunos objetivos en mi radar. Dejar mi set de Boiler Room a finales de diciembre es algo importante y tengo la esperanza de que aparezcan más oportunidades para girar dentro y fuera de Portugal. También me estoy concentrando en hacer crecer mi sello y, con suerte, intentar mejorar mi nivel de producción.