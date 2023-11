Crear un espectáculo desde cero, con la visión puesta en que ese proyecto gire por salas y sea conocido por el gran público, no es siempre sencillo. La productora ejecutiva Mercè Puy llega a Canarias precisamente con el objetivo de ofrecer algunos consejos para todos estos emprendedores del mundo de las artes y para ello protagoniza dos nuevas clases magistrales de Mousikê: Gestión y producción de proyectos. La primera de estas citas está programada para el jueves 23 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el sábado 25 de noviembre se celebrará una nueva entrega, de 11:00 a 13:00 horas, en el antiguo convento de Santo Domingo de La Laguna, con entrada libre hasta completar aforo. Puy está especializada en la producción y distribución de espectáculos de artes escénicas y música en mercados nacionales e internacionales y cuenta con una trayectoria de más de tres décadas como socia y productora ejecutiva de Vania Produccions, con la que ha estrenado más de 80 producciones, y también es la responsable del Área de artes escénicas y productora ejecutiva del Área de teatro de El Terrat de Produccions, de Andreu Buenafuente.

Mercè Puy reconoce que viaja mucho a Canarias porque en las Islas "existe un potencial artístico increíble" y existe una gran variedad de creadores, "tanto emergentes como consolidados". Así, celebra poder dar rienda suelta a su faceta como docente porque le gusta "compartir lo poco que he ido aprendiendo a lo largo de las últimas décadas como productora de artes escénicas con gente que tiene proyectos y quiere hacerlos viables". Así, en estas formaciones aborda la presentación de un proyecto y cómo se puede llevar a cabo su producción, estructurando el proceso en tres diferentes fases: producción, explotación y amortización.

Pero Puy no acude a estas formaciones únicamente para enseñar sino también aprende con las ideas de los participantes "y debatimos la situación en la que se encuentran las artes escénicas en nuestro país, cuáles son los mejores modelos de producción y qué herramientas podemos emplear para levantar nuestros propios proyectos", reflexiona la experta, quien añade que en Canarias existe un potencial artístico "increíble" y sostiene que "no entiendo cómo no se ve todo lo que se hace desde las Islas en la Península". Por eso solicita más ayudas para la movilidad de los profesionales del sector, porque "las que existen no son suficientes" y eso se ve reflejado en que, "hay muchos artistas talentosos pero no cuentan con la presencia que se merecen". Es por ello que Puy promete abordar además "la casuística de Canarias para que las compañías de las Islas puedan tener una visión ambiciosa y girar con sus espectáculos fuera del Archipiélago".

El trabajo de Mercè Puy es muy ecléctico. Su formación es artística y de hecho se licenció como actriz pero poco después se centró en el ámbito de la producción y la gestión cultural. Además, desde el año 2021 forma parte de El Terrat de Produccions y acaba de abrir las puertas de su propia galería, Puy&Co, un espacio multidisciplinar en el que combina su faceta como marchante de arte y como productora puesto que también cuenta con un escenario para muestras de música y teatro, con un aforo para medio centenar de personas. "Yo siempre digo que los empresarios autónomos hacemos autoexplotación", bromea la catalana quien reconoce que le encanta hacer "muchas cosas porque eso me divierte".

A pesar de la espectacular recuperación que ha tenido el sector cultural tras la pandemia, Mercè Puy aprovecha su viaje a Canarias para alertar sobre la necesidad de atraer a una mayor cantidad de público a los espectáculos de artes en vivo. "Hay que ir más al teatro y hay que concienciar a la gente porque es una experiencia única en la que podemos respirar el mismo oxígeno que los actores", afirma la productora, quien añade que "las pantallas están muy bien y son necesarias pero lo que ahí vemos no dejan de ser espectáculos enlatados, mientras que el espectáculo en vivo no se compara con nada". "Hemos llegado a la cifra de espectadores de antes de la pandemia pero nos falta más captación de público, sobre todo en el caso de las producciones más pequeñas o arriesgadas, las de profesionales emergentes porque falta cultura de ir a descubrir nuevos talentos y espectáculos", concluye la experta.