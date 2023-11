Un viaje por una aventura empresarial de más de cien años de duración y con tres generaciones protagonistas. Eso es lo que propone el libro Historia de una barca llamada ‘fe’ y unos remos llamados ‘voluntad’. Este es el título de la biografía de Enrique Sánchez Romero que ha escrito Enrico María Rende y que se presenta en la tarde del jueves 23 de noviembre en el Salón Principal del Real Club Náutico de Tenerife, a partir de las 19:00 horas. El acto contará con la participación de estos dos protagonistas, que estarán acompañados del gerente de Effico en la provincia de Tenerife y bibliotecario del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT), Carlos Tabares de Nava; y del cuñado de Enrique Sánchez Romero y socio empresarial, Antonio Prada Álvarez,

Este libro nace con el objetivo de plasmar la experiencia y conocimiento de todas aquellas personas que han acompañado a Sánchez Romero durante sus 82 años de vida. Así, en este volumen se recrean los principales acontecimientos históricos y socioeconómicos de la vida de su protagonista, quien asegura ahora que la presentación de este proyecto le otorga «paz y tranquilidad» al poder «trasladar ese reconocimiento y agradecimiento a familiares y amigos». Se trata de 300 páginas con el relato familiar e imágenes de la vida de Enrique Sánchez Romero, el empresario que afirma que, tras toda una vida de duro trabajo, mantiene el mismo modelo de agenda desde hace 54 años. «En todas mis agendas marco hitos importantes y es el soporte de mi jubilación», relata quien «nunca se aburre».

«Siempre he querido recoger en una biografía los hechos más relevantes de mi vida», afirma Sánchez Romero, quien en estas páginas destaca «a aquellas personas que me han ayudado», como sus padres, sus hijos y, en general, toda su familia, amigos y compañeros. «Mi objetivo ha sido trasladar a los que quiero mis experiencias y vivencias», concluye. A pesar de estar ya retirado, no puede evitar continuar pesando en emprender y por eso afirma que su principal objetivo es que «las empresas que lideran mis hijos vayan hacia adelante; ayudando, pero sin entrometerme». Así, destaca la necesidad de entender que «las cosas han cambiado, como también lo ha hecho la forma de dirigir y gestionar una empresa». Enrique Sánchez Romero siempre ve la botella medio llena y eso se traslada a las páginas de este libro.