Enemigo del sol es la segunda novela del escritor tinerfeño Javier Alemán, quien emplea las calles de su isla natal para ambientar esta novela, que es la segunda parte de Sanguijuela. Una novela de vampiros atípica. Así es como define el propio autor este escrito publicado por Libros.com. De esta manera trata Alemán de alejarse del mito del vampiro que la literatura lleva siglos perpetuando y no solo huye de la imagen de eterna belleza, maldito, sensual y tenebroso, sino que además lo sitúa en una ciudad como La Laguna. Para completar esta ecuación, la novela transcurre durante la pandemia.

Javier Alemán publicó Sanguijuela en el año 2018 y, aunque es una historia cerrada, con su principio y su final, la respuesta de los lectores fue muy positiva, por lo que se animó a continuar escribiendo durante el confinamiento. El autor asegura que "yo también necesitaba hablar de la pandemia" y por eso, aunque no es el tema central del libro, sí está presente en la historia del protagonista, un joven que llega a la Isla con una beca para cursar sus estudios en la Universidad de La Laguna.

En ese sentido, Alemán explica que, aunque sus novelas están protagonizadas por vampiros, estos son muy diferentes a los que el lector está acostumbrado ya que es la sanguijuela la que convierte a las víctimas en vampiros, un detalle "un poco más asqueroso" que la imagen que tiene el gran público de estos personajes tenebrosos. Además, explica que en estas historias no todo gira alrededor del vampirismo sino que, por ejemplo en el primer libro, "trato el tema del miedo a la muerte, así que me centro en otros temas igual de actuales y que se alejan de la ficción".

"Me gusta mucho la literatura apegada al lugar de origen del autor", declara el Alemán, quien emplea diferentes rincones de La Laguna, de Candelaria e incluso de Igueste de San Andrés para ambientar hasta historia protagonizada por Arthur y que en esta segunda entrega se ve arropado por una mayor cantidad de personajes secundarios. A pesar de que destaca la "complicidad" que puede existir con los lectores que conozcan los lugares que menciona en la novela, invita a todo tipo de público a se sumerjan en estas páginas. Además, adelanta, "aunque a una persona no le gusten las historias de vampiros, este libro sabe, sobre todo, a Tenerife y permitirá al lector meterse en un Tenerife nocturno, más siniestro pero con todo lo bello que tiene la Isla".

A pesar de que esta historia surgió como un único libro, tras publicar la segunda parte, Javier Alemán ya estudia la posibilidad de dar forma a un tercer volumen. Aunque en este caso muy probablemente será una precuela. "Me gustaría aprovechar la inmortalidad del vampiro para hablar de Canarias durante el franquismo, de la mano de otro de los personajes que aparece en la saga, pero para eso tengo que sacar adelante primero otros proyectos que tengo en mente", avanza.

Mientras tanto, invita a los lectores que aún no han descubierto la historia detrás de Sanguijuela y Enemigo del sol a sumergirse en estas páginas, no solo para los seguidores de la literatura fantástica sino para aquellos que quieran descubrir un nuevo punto de vista de los diferentes temas que se abordan en los libros. Aunque pueden comprarse en librerías y a través de la página web Libros.com, Javier Alemán invita a lo lectores, además, a sacar estos volúmenes de las bibliotecas porque "es una práctica que a mí me gusta mucho. Es una manera de conocer a nuevos autores y ayudarnos a salir adelante".