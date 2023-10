Oscar García Cabrera, del Teguise Music Show Case, aporta: «Este fin de semana en Lala Music me ha servido para constatar que los de la generación Z escriben canciones muchísimo mejor de lo que visten, jajajaja. Bloody Valentine sonaron frescos, enérgicos y con actitud, y esto último es lo que diferencia a una buena propuesta musical de las otras 2.500. UKD me sorprendió para bien, transmite profundidad en su estilo y maneja una producción que está muy por encima de lo que escucho en grabaciones que tratan de alcanzar sin éxito lo que él consigue de manera natural. Jela me puso en pie; garra, soltura y arrojo, que no es poco».

Teresa Deudero es del LPA Beer Music Festival, protagonizó también una interesante charla sobre mujeres en la música con Lajalada, Paula Quintana de Radio 3 y Ariadna Simó de La Bowie: «Desde mi perspectiva de promotora, es una iniciativa fantástica para exponer el trabajo de bandas emergentes de Canarias.Me encantó compartir la charla con las compañeras del sector cultural. Los conciertos en la calle, muy interesantes, eché en falta algo más de público general». De lo que pudo ver destaca las propuestas de Fabi Boss, Cheap Manifesto y Ninfä.

Talí Acosta de Sonidos Líquidos y el nuevo festival Canari opina: «Como promotor cada día me llegan muchas cosas a las que no le puedo prestar toda la atención que merecen, pero el verlas sobre el escenario, incluso si lo has escuchado antes, te hace palpar realmente el potencial que tiene ese proyecto. Me sorprendió la variedad de estilos y la buena salud del sonido canario». Entre sus destacados están Fabi Boss, Ninfä, La Cangreja, Bloody Valentine, Marienitas, Fátima Falcón, Eric Boel y Nala Ramí. Aparte deja pistas: «Garantizo que unos cuantos de los escuchados los tengo en agenda para traerlos a Lanzarote».

Lorenzo de la Hoz, de Gran Canaria, nos aporta lo siguiente: «Me ha parecido un evento fresco y dinámico, un formato que integra la ciudad de La Laguna con diferentes espacios de diferentes estilos. Me quedo con la sensación de que aún hay una cantera por explotar con todo tipo de gustos musicales».

‘Hazte diyei’





El sonido diferente de Jaisiel





Con una perspectiva alejada de la tendencia, el productor canario lanza nuevo EP

Con la idea de ir sacando el trabajo de productores canarios, hoy dedicamos este espacio a Jaisiel (Ramos), músico tinerfeño que empezó con el proyecto de pop electrónico alternativo Cross Echeyde y que ahora está metido en las aguas de la música de baile. ¿Cómo fue ese proceso de cambio? «Fue algo natural, saliendo por clubes en Madrid me empecé a interesar por todo aquello, el sonido, el ambiente, me lo pasaba muy bien y eso me llevó a hostear noches en salas con amigos. Todo ello me llevó a tomarme más en serio ofrecer un sonido especial, bookear artistas que nos inspiraban». En eso conoce a Danilo, con quien crea el sello Ears On Earth. Justo ayer viernes lanzan en Spotify el último EP de Jaisiel, In the Sun.

Su propuesta musical es amplia y variopinta, muy underground y sin apenas referencias en las modas actuales del club. «Tengo muy claro el sonido que busco y sé donde encontrar inspiración. Me flipa la movida UK Rave noventera, el progressive italiano, el techno alemán, el deep house americano», pero también se mira en referencias cercanas. «Hablando de Canarias y los 80, soy muy fan del mundo experimental dark wave de Juan Belda, Carmen Hernández, Javier Segura e Ildefonso Aguilar». Su propuesta es también un llamamiento a mirar la música con otra perspectiva en estos tiempos acelerados: «Poca gente se para a crear algo con paciencia. Las redes en este sentido nos hacen funcionar de otra manera. Salirse de ahí, meditar, conectar los receptores de las ideas más deep, como hacían estos artistas que te he nombrado, es posible pero dificilísimo a día de hoy. Fantaseo mucho con la idea de desaparecer y hacerlo así, pero a la vez tienes que pinchar, estar activo, hacer crecer tu carrera… no me puedo permitir hacer eso», sentencia. Existencialismo dance en un trabajo que busca otras cosas con toda la intención: «Ha sido todo muy genuino, realmente nuestro público es más nicho, no todo es para todo el mundo. Me dedico a seguir un sonido con el me siento identificado que conecte con la gente en esa misma frecuencia. No está en mi naturaleza hacerlo de otra manera».

Por delante quedan muchos proyectos. «Estoy grabando un nuevo EP que saldrá el año que viene en un sello italiano y aparte nuevos releases en Ears On Earth, un recopilatorio con amigos productores, un nuevo DJ Nivea (mi otro alias) y empezar a tramar un álbum con todas mis influencias».