¿Cuál es su relación con el público tinerfeño? ¿Hacía mucho tiempo que no venía de visita?

Sí, hacía ya unos cuantos añitos. Conocí estas Islas en 1995 en un Festival Sabandeño. Se hizo un evento en la Plaza del Cristo y yo vine con mi banda. Hicimos unas cuantas presentaciones. Luego, más tarde, vine con frecuencia y pasaron uno cuantos años así. Pero hacía como cuatro o cinco años que no venía y estoy contentísima de estar aquí.

Y viene con su último disco, que salió a finales del año pasado y se llama Para volverte a ver.

Sí, esto es parte de una gira por diferentes sitios de España y de otros países también. Sobre todo, se trata de hacer momentos y temas del disco nuevo, claro.

¿Cómo definiría este nuevo trabajo?

Bueno, este es un disco que se empezó a gestar en el confinamiento y que tiene canciones de 2019 y 2020. En ese tiempo fue precisamente cuando pude empezar a organizar todo. Empecé a grabarlo sola en el estudio y luego fueron añadiéndose los músicos por la cuestión de la distancia de seguridad y demás. Así se fue gestando un disco que realmente tiene una temática muy variada. De hecho, del confinamiento hay un solo tema, que es el que tiene relación directa con esa dura realidad que todos vivimos. Es variado, tiene canciones trovadoras, algo de guajiras, sones... lo que suelo hacer generalmente. Lo que tiene de diferente, porque me gusta distinguir los discos, es que este tiene clarinete, que tiene más percusiones caribeñas y un poquito más de timbre, es más electrónico. Tiene unas voces muy pensadas. Eso es lo que le da un color diferente; al igual que la presencia de la cuerda, que está, como de costumbre.

Si no me equivoco, a lo largo de su carrera ha publicado al menos 17 discos.

Tengo, en realidad, más de 20 discos publicados. Algunos son míos propios y otros, con diferentes discográficas, son discos homenaje. A parte de mi obra, he grabado otros discos a modo de antologías pero el resto han sido de mis canciones. Sí, son unos cuanticos ya (risas).

Mantiene la ilusión y cada disco es diferente al anterior, están muy meditados.

Así es, yo trato de diferenciarlos porque todos tienen un motivo de amor. Yo no hago discos porque sí. Me gusta pensarlos, trabajarlos, diferenciarlos y dedicarle tiempo a cada uno de ellos. Y, de hecho, este que lanzamos a finales del año pasado y hemos trabajado a lo largo de todo este año, es el que sucede al disco Vidas paralelas. Fue una antología de cuatro discos que estuve trabajando durante tres años y que salió en 2017. Mira qué tiempo pasó para que saliera este otro. Así es como yo veo una discografía. Esto es una responsabilidad, tienes cosas que decir y tienes que decirlas del mejor modo y presentar un trabajo digno. Creo firmemente en el respeto al trabajo.

A lo largo de su carrera ha tenido contacto con muchos géneros y no sólo con la música trovadora.

Sí, es que las personas creen que la canción trovadora es solamente la canción y la verdad es que puede tener contacto con diferentes géneros. Desde la canción trovadoresca yo tengo contactos con diferentes formas y géneros musicales, cubanos y foráneos. Esa es una característica que yo cultivo, eso es lo que creo. Si tuviera tres vidas, haría tantas cosas. .. Si tuviera dos nada más haría tantos géneros que aún no he podido hacer y que me encantan como el fado y otras tantas cosas más. Me complace, me cautiva y me seduce la posibilidad de hacer varios géneros y que mis canciones estén relacionadas con los ritmos que me gustan.

Y con los temas...

Exactamente. Contacto con cosas personales y no tan personales porque uno es cronista de su vida pero también de su tiempo, de otras vidas.

¿Qué cree que tiene Cuba que da tantos y tan buenos músicos?

Es un misterio. Creo que es la mezcla histórica nuestra y que el cubano es un ser muy musical. Toda la vida ha sido así y es casi una cuestión histórica. Grandes músicos que han salido de Cuba son conocidos en todo el mundo. La zona esa del Caribe, el hecho de ser una isla y la influencia española mezclada con los orígenes africanos y todas las otras corrientes... Es algo misterioso a lo que a veces no le podemos dar explicación pero lo cierto es que así sucede. Ahora, además, te encuentras a jóvenes que han estudiado en escuelas de arte. Pues imagínate, tienen muchísimas posibilidades. Yo he trabajado con grandes músicos y la verdad que puedo decir que hay muchas cosas que he hecho gracias a ellos, a trabajar en equipo y a tener músicos extraordinarios que lo que tú le pidas, lo hacen. Y más también.

Como mujer cantante y compositora también fue pionera. Se le considera la voz femenina de la trova cubana.

Yo creo que no. La voz femenina de la trova cubana fue Sara González, fue Miriam Ramos... Ellas fueron fundadoras de la trova. Yo llegué mucho después. Esas etiquetas se las ponen a una cuando viaja y yo las acepto gentilmente pero en honor a la verdad hay muchas mujeres que han hecho grandes obras y que han sido las voces de la trova. Yo soy una trovadora más, una persona que ha heredado esa manera de decir y es algo que me honra profundamente. Pero cuando llegué, la nueva trova tenía ya años de existencia.De hecho, de adolescente empecé a cantar canciones de la trova. Bebí de ellos y la nueva trova bebió de la trova tradicional donde también había mujeres como María Teresa Vera o, más adelante, Teresita Fernández. Es decir, grandes mujeres que hicieron una obra tremenda. Yo soy defensora de ese espacio que hay que ampliar y que es merecido.

Cuando viene Canarias, ¿siente en el público ese apego familiar que existe entre Cuba y nuestro Archipiélago?

Claro que sí. Tengo amigos aquí que son familia. Ahora mismo estoy en casa de unos familiares, de hecho. Tenemos un contacto espiritual, estético, ético y también en el lenguaje, en la forma de hablar, en las palabras que empleamos. Tú vas a Santa Clara o Sancti Spíritus, en pleno centro de la Isla, y te parece que estás aquí. Es increíble y muy bonito.