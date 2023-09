Nuevo rodaje en la Isla. En esta ocasión es el director y guionista británico Guy Ritchie el que ha escogido localizaciones tinerfeñas para filmar parte de la que será su nueva aventura cinematográfica. La cinta no tiene aún título oficial y los trabajadores del equipo han apodado UGRP, siglas en ingles para Untitled Guy Ritchie Project: el proyecto sin título de Guy Ritchie.

Por lo que ha podido saberse, las filmaciones arrancaron este lunes después de varios días de pruebas, concretamente desde el viernes, en las que parte del equipo y el material ha podido verse ya en la localidad costera de San Andrés. El movimiento se ha centrado, hasta ahora, en el barranco de este barrio capitalino, en Las Teresitas y en el entorno del cercano barrio de Suculum.

La cinta tiene a tres importantes estrellas como protagonistas. Por un lado está Henry Cavill, que repite rodaje en el Archipiélago después de haber filmado en La Palma la primera temporada de The Witcher para Netflix. Al último intérprete de Superman se le une además Jake Gyllenhaal, conocido por sus papeles protagonistas en cintas tan conocidas como Broke Back Mountain o Animales Nocturnos. Completa el plantel de protagonistas Eiza González, actriz y cantante mexicana recordada internacionalmente por sus apariciones en cintas como Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019), Descuida, yo te cuido (2020) o Godzilla vs. Kong (2021).

También ha trascendido que es una empresa malagueña, concretamente Fresco Film, la que se está encargado del service de la filmacion en Tenerife. El rodaje, que pasará también por varias localizaciones además de las de San Andrés, permanecerá en la Isla hasta los próximos 26 o 27 del próximo mes de octubre.

Los detalles de la trama y del nuevo título de Ritchie se mantienen en secreto. Lo que sí se ha podido saber es que este nuevo título participó en la última edición del Marché du Film, el mercado de Cannes que reúne a los principales agentes de la industria celebrado el pasado mes de mayo.

La cinta, que contará con los habituales toques humorísticos de Ritchie, gira en torno «a dos especialistas en rescate que deben planificar una ruta de salida para una negociadora de alto nivel».

Ritchie no solo dirige la cinta sino que se ha hecho cargo del guión original y también la produce junto a su socio Ivan Atkinson y John Friedberg, de Black Bear International, que también produjo las dos últimas películas de Ritchie.

Para la ocasión, se ha trasladado hasta la Isla uno de los ingenieros de sonido más famosos de la industria: Simon Hayes. Se trata de un ingeniero de sonido británico ganador de un Premio Óscar al Mejor Sonido por su trabajo en Les Misérables. También se hizo con un Bafta al Mejor Sonido por la misma película. Por su parte, Ed Wild se encargará de la dirección de fotografía en este proyecto.

Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González ya han trabajado anteriormente con el director británico. Por ejemplo, Guy Ritchie y Jake Gyllenhaal colaboraron por primera vez en The Covenant (El pacto), película de suspenso y acción estadounidense estrenada este mismo año. Mientras que Henry Cavill y Eiza González ya grabaron juntos The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, la penúltima cinta del director.