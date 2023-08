Con tan solo 25 años, Rubén Zerpa se está convirtiendo en un importante exponente del beatbox en Canarias. Acaba de aterrizar en Tenerife tras algunas semanas en Berlín, donde se ha celebrado la Beatbox Battle World Championship y donde el joven grancanario afincado en Tenerife se hizo con el segundo puesto en la categoría Best Sound FX. Además, alcanzó el top 32 en las batallas masculinas. Tras cinco años sin celebrarse, España se ha convertido en un rival a tener en cuenta en el mundial de beatbox puesto que el país contó con 15 representantes en este encuentro en el que se dieron cita hasta 150 beatboxers.

Era la primera vez que Zerpa participaba en un mundial de manera presencial ya que hasta el momento tan solo había podido intervenir de forma telemática. Así, destaca que, además de los buenos resultados obtenidos, se queda con la experiencia porque el campeonato le ha permitido compartir varias jornadas con algunos de sus ídolos. «Estoy muy orgulloso, y aunque me hubiera gustado quedar más arriba en las batallas, aprendí mucho», reflexiona el joven, quien no solo pudo conocer a algunos beatboxer a los que admira desde hace tiempo sino que hubo gente que lo sigue a través de las redes sociales y que también lo pudo conocer a él: «Lo bueno de esto no es la competición en sí, sino la experiencia de compartir tantos días juntos».

Su participación en la categoría Best Sound FX lo mantuvo en vilo varias jornadas puesto que tuvo que enfrentarse a diferentes fases de competición. La primera consistía en emitir un sonido, para lo que él decidió ofrecer una combinación de canto armónico con un efecto de garganta, a continuación le pidieron crear una historia y, en la tercera vuelta de nuevo otro sonido. Tras varios días de descanso continuó ascendiendo hasta acceder al top 5 y finalmente se hizo con ese dulce segundo puesto mundial. «Creo que obtuve tan buenos resultados porque hice sonidos que nadie más ofreció, propuestas rebuscadas y originales. Por ejemplo, en la fase final del campeonato mundial mezclé cantos armónicos con unas flautas y di forma a una atmósfera muy guay porque además me senté en suelo, mientras que todos los demás participantes hicieron su propuesta de pie», relata el joven de vuelta a Tenerife. Así, Zerpa siempre está investigando y afirma que recibe influencias de la cultura de Mongolia o de Latinoamérica; en definitiva, de cualquier lugar que le pueda aportar nuevas ideas para emitir sonidos que sorprendan a su público.

Los buenos resultados obtenidos en esta competición se explican porque Zerpa lleva toda su vida practicando beatbox. «Empezó a interesarme cuando estudiaba 6º de Primaria, y junto a un compañero de clase participamos en el campeonato de España por parejas de 2017, donde quedamos en el top 4», relata Zerpa, quien continuó participando en diferentes competiciones hasta que ganó en dos ocasiones consecutivas el campeonato de España de manera individual.

Ahora, al mismo tiempo que saca tiempo para participar en estas competiciones, también muestra su talento a través de varios proyectos musicales. Junto a tres amigas ha formado Abora Project, donde el beatbox se combina con la voz, el violín, el violonchelo y el piano, y que ya cuenta con varias fechas de conciertos para los meses de septiembre y octubre. Además, organiza reuniones gratuitas de beatbox y de hiphop en El vórtice, en La Laguna. La próxima: el viernes a las 20:00 horas. «Lo que queremos es reunir al mayor número de personas interesadas en estas prácticas y que quiera practicar», avanza Zerpa, quien explica que «en Canarias no hay mucha gente que se dedique al beatbox, por eso es importante hacer comunidad y que nos demos cuenta de que no estamos solos».

«Yo tuve la suerte de tener un amigo en clase con el que pude llegar hasta el campeonato de España, así que queremos crear relaciones para avanzar con la ayuda de todos. Además, lo ofrecemos de manera gratuita para que todos tengan la oportunidad de participar, aunque no tengan recursos económicos», sentencia. Esta importante labor la completa con sus visitas a colegios e institutos, donde ofrece talleres en los que da a conocer la práctica del beatbox.