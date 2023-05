Las risas están de viaje, hay un runrún que acompaña al motor de los aviones con los vuelos directos que hay a Madrid con aterrizaje en el Teatro Alcázar. ¿La razón? Una buena representación del humor canario se reúne para celebrar con alegría, algarabía y entre buenas amistades un show único: Canarias All Stars. Aarón Gómez, Abubukaka, Arístides Moreno, Darío López, David Sainz, Delia Santana, El Supositorio, Ignatius Farray, Kike Pérez, Petite Lorena, Víctor Lemes, Yeray Rodríguez y Abián Díaz recibirán a los canarios y canarias, a los peninsulares y las peninsularas, y a cualquiera que se quiera echar un buen rato hoy lunes, a las 21.00 horas, en la capital nacional juntos por primera vez.

El espectáculo, planteado como ese par de amigos míticos que se juntan para las risas, está aderezado con ese toque isleño que quiere encandilar al público. Y todo, como buena historia, comenzó por casualidad. El humorista Darío López, viralizado por los sketchs de Palante Producciones, rememora aquella gala benéfica Volcados con La Palma que se celebró en el Auditorio de Tenerife y en el Auditorio Alfredo Kraus para recaudar fondos destinados a las personas afectadas por la erupción del volcán. «Nos juntaron y nos vimos esos días en un ambiente muy agradable, lo cual fue una ocasión especial para todos porque muchos no nos habíamos visto en los escenarios, así que quedó tan buen rollo que quisimos repetir experiencia», y, con ese aliento que los empujó, decidieron hacerle un homenaje a Manolo Vieira cuando anunció su retirada de los escenarios.

Abriendo fronteras

Con un Gracias, Maestro agasajaron al recientemente fallecido humorista canario en el Chistera en diciembre del año pasado y, de nuevo, brindaron por esa conexión que le llevó a Ignatius a decir, «nos lo pasamos bien en La Palma, hoy fue una tarde inolvidable, deberíamos buscar una excusa para juntarnos», y López, que no se le pasa ni una, aprovechó y contraatacó: «Invítanos a tu casa». Dicho y hecho.

De repente, veinte personas, veinte átomos colisionando, veinte artistas que no dan puntada sin hilo, ¡a ocho minutos por personaje! ¿Y cuál tenía que ser el nombre? El tinerfeño se acordó de la mítica agrupación de salsa Fania All-Stars con la que llegó a cantar Celia Cruz y, ellos, que habían decidido mezclar estilos y sabores en el escenario, lo vieron claro: Canarias All Stars, «mirándolo con perspectiva parece un poco pretencioso», ríe López, «pero responde a esa idea de grupo variopinto, entusiasmado, que podría haber sido en esta ciudad como en cualquier otra».

Como en el mundo de las redes sociales no hay anuncio sin polémica, Delia Santana sale al paso de aquellos usuarios que han interpretado este peregrinaje como una especie de contrasentido: «El 99% de las veces actuamos en Canarias tanto en actos públicos como en los teatros, así que esto de estar un lunes por Madrid es para hacer una fiesta y pasarlo bien y estar de guasa».

La cantera de la risa

Esta cantera que lleva gestándose la última década ha renovado y ampliado la proyección del acento canario en la escena cómica y la defiende con orgullo, «hay todavía ese pequeño sentimiento de inferioridad en el que todavía se piensa que el humor canario no se entiende fuera, pero no, al contrario, es muy natural y orgánico, cualquier humorista que te sepa meter en el contexto lo hará bien», explica. Las historias infinitas, los personajes caricaturescos, las expresiones y costumbres, más allá de los tópicos, entretejen nuevas historias, «somos artistas con una vida y humores muy diferentes, por ejemplo, más blanco, musical, o yo más teatral e histriónica». El meneo de mandíbula a carcajada vendrá bien.

Nunca se sabe las sorpresas del última hora, pero la escaleta estás más o menos así: Kike Pérez romperá el hielo como buen maestro de ceremonias; luego, El Supositorio hará los honores, y Víctor Lemes, después de la resaca de los 40, en compañía de Aarón Gómez harán de las suyas tras el estreno de La Chirichota estos carnavales; se le unirá su amigo David Sainz, que se quedará sobre el escenario hasta que salga a rescatarlo Delia con una pieza teatral y músical; y enseguida, la palmera Petite Lorena hará acto de presencia junto a Darío López. Con el verso en vena, Yeray Rodríguez aparecerá; y la recta final estará protagonizada por Abubukaka y Arístides Moreno. Todo ello, con Abián Díaz buscándole las cosquillas al público durante la velada.

Desde Sevilla coge el teléfono David Sainz, que mira de reojo el reloj, «no vamos a estarnos 15 horas», ríe. «Para mí, que al final me dedico al audiovisual, el escenario no es mi sitio, pero todos son colegas y todos son muy buenos, así que compartiré escenario y estará genial. Esto, egoístamente hablando, me sirve para reencontrarme con ellos. Pasaremos un buen momento en Madrid, o donde sea que toque la próxima», dice. El autor de la mítica serie de internet Malviviendo y de las producciones que lo han unido a Aaron Gómez en Mambo o a Kike Pérez en Grasa.

Explora el comentario ácido y el doble sentido como forma de hacer humor, y complementa el ingenio musical de Lemes, la verborrea de Gómez, el absurdo de Abubukaka, el grito sordo de Ignatius o el colorido lleno de energía y agua con gas de Arístides Moreno. En su memoria todavía giran los casettes del coche de su padre. Allí escuchaba a Vieira, «evidentemente, todos los que estamos somos quienes somos, en parte, gracias a Manolo, y no sé si era consciente de lo que significaba para mí como ídolo, que siempre intenté disimularlo».

Están ilusionados, eso se escucha en cualquiera de ellos nada más ponerse al teléfono. Avisen a los que estén por Madrid, a ver qué ocurre durante la noche de las estrellas canarias.