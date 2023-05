Cruz Cafuné está de enhorabuena. El tinerfeño acaba de dar a conocer las fechas de la que será su gira más importante, al menos hasta ahora. Se trata del Me Muevo con Dios Tour (MMCD), que incluye conciertos tanto en los principales escenarios del país como en varios puntos de Latinoamérica, aunque estos últimos aún no han sido confirmados. De hecho, esta primera gran gira del canario terminará en su tierra.

Será el 6 de abril del próximo año 2024 en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. De hecho, este martes el propio cantante anunció a través de sus redes sociales que la preventa de entradas para la primera tanda de conciertos se había agotado en apenas dos horas. Además de dar las gracias a sus seguidores, anunció una nueva preventa que arrancó, de nuevo, durante la tarde. «Muchísimas gracias, la gira va a ser brutal», celebró.

MMCD Tour incluye, en total, once fechas (incluida la que cerrará la gira en Tenerife). La primera está prevista, el próximo 29 de septiembre, en la sala The One de Valencia. La gira, donde el tinerfeño hará un recorrido por sus canciones más conocidas, seguirá su recorrido por Granada, concretamente el viernes 6 de octubre en la sala de conciertos Industrial Copera. Los siguientes recitales confirmados son: Málaga (París 15), 13 de octubre; Sevilla (Cartuja Center), 14 de octubre; la Coruña (Pelícano), 20 de octubre; Bilbao (Santana 27) , 21 de octubre; Murcia (Mamba!), 2 de noviembre; Valencia (Repvblicca), 3 de noviembre; Barcelona (Razzmatazz 1), 10 de noviembre; y el Palacio Vistalegre de Madrid, el próximo 18 de noviembre.