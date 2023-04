Auditorio de Tenerife presentó este miércoles los títulos que integrarán la próxima temporada de Ópera de Tenerife, prevista entre finales de este 2023 y principios del próximo 2024. Los responsables de la programación continúan apostado por entremezclar títulos clásicos con apuestas más contemporáneas. La fórmula, aseguraron, está funcionando y en lo que va de temporada 9.350 espectadores han acudido a alguna de sus representaciones. Según las previsiones, la temporada 2022-2023 concluirá con un 60% más de público que la anterior. Además, en esta ocasión de ha diseñado un repertorio que otorga protagonismo a los personajes femeninos.

Entre los aspectos a destacar está la presencia en la programación de dos de los tenores tinerfeños más aclamados internacionalmente: Celso Albelo y Jorge de León. "No me puede alegrar más anunciar su presencia", destacó el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga. Por su parte, Alejandro Krawietz, el director insular de Cultura, mostró abiertamente el entusiasmo del equipo de Ópera de Tenerife por presentar "este universo de ópera, una constelación en el Auditorio en el que cada título aporta su luz y permite un trazado que se alinea con la estrategia de Cultura de esta institución".

Krawietz también destacó que Ópera de Tenerife comienza ya a tener una relevancia especial tanto a nivel nacional como internacional gracias, precisamente, a la incorporación de las piezas contemporáneas y de la actualidad de los montajes de las óperas tradicionales. Sobre los personajes femeninos que tendrán presencia en todos los títulos de esta nueva temporada, detalló que se trata de mujeres "que están, por alguna razón, en el filo; la parte emocional y la racional están constantemente trabajando. El curso dramático se construye muchas veces a partir de decisiones conscientes y racionales tomadas por esas protagonistas femeninas".

La nueva oferta la integran la ópera de nueva creación María Moliner, de Antoni Parera Fons (octubre); Manon, de Jules Massenet (noviembre); Samson et Dalila, de Camille Saint-Saëns, en versión concierto (diciembre); la ópera de cámara de Leonard Bernstein Trouble in Tahiti (enero); Rusalka, de Antonín Dvořák (marzo); la ópera en familia El niño y los sortilegios (L’enfant et les sortilèges), de Maurice Ravel (abril) y la gala lírica Verdi singular de Giuseppe Verdi (junio). Además, Krawietz adelantó que se recuperan las actividades de mediación con espectáculos de Ramón Gener a lo largo de la temporada y recitales líricos de los tenores José Bros (septiembre) y Airam Hernández (abril).