El Drogas: "En esta gira queríamos mostrar el lado más ‘punkarra’ de Barricada"

Enrique Villarreal, 'El Drogas', decidió el año pasado dar una enorme alegría a la legión de seguidores de Barricada y se embarcó en una gira de conciertos para conmemorar el 40 aniversario de la banda navarra. Este viernes y este sábado, y con todas las entradas agotadas desde hace tiempo, aterriza en la sala Oasis de Zaragoza para gozo y disfrute de los miles de incondicionales que el grupo de la Txantrea tenía en Aragón. Junto a la banda que le acompaña desde 2008 (Brigi a la batería, Flako al bajo y Txus Maraví a la guitarra), El Drogas propondrá un viaje en el tiempo por canciones que han marcado a varias generaciones. Lo hará además ofreciendo el lado «más punkarra» de Barricada, como él mismo reconoce en esta entrevista.

¿Cómo se fraguó esta gira?

Decidí que el 40 aniversario del nacimiento de la banda era muy buena excusa para llevar el repertorio a salas pequeñas. Eso lo tuvimos claro desde el principio, porque queríamos llegar a muchos rincones. Con todo, en un primer momento solo planteamos ocho ciudades para el año 2022. Fue la respuesta del público y la gente que nos lo pedía lo que nos llevó a retomar la gira ahora con más fechas y lugares. Surgió sobre la marcha.

Esa primera gira llegó en mayo del año pasado a la Oasis. ¿Los conciertos de este fin de semana arrojarán algunas novedades?

Hemos añadido algunos temas más, pero el único cambio importante es que en esta ocasión no tocamos canciones acústicas. Queríamos que fuera un concierto más continuado y sin descanso, porque además hemos intentado sacar el lado más 'punkarra' quizá de Barricada. Por eso hay muy pocas canciones lentas. El directo dura dos horas y cuarto.

Imagino que preparar el repertorio para la gira no fue nada fácil. ¿Qué criterio ha seguido?

Bueno, tenía claro que debían ser letras que había escrito yo, algo que tampoco fue difícil porque el 92% de las letras en Barricada las escribí yo. De todas formas también he incluido una que no era mía.

En su opinión personal, ¿cuál fue la mejor época de Barricada?

Para mí todas las épocas fueron muy potentes. Hombre, la década de los 80 fue acojonante porque arrancábamos de cero y la velocidad de las composiciones fue siempre impresionante. Íbamos a disco por año y sumando cada vez más conciertos. Todo fue muy deprisa. Luego ya, después del 'Balas blancas' (1992) y a partir del disco de 'La araña' (1994), el panorama musical empezó a cambiar. Aparecieron otros estilos musicales y grupos nuevos, quizá con menos potencia en su propuesta, que fueron copando poco a poco la escena. Además, nosotros entramos entonces en una época distinta, entre el recopilatorio de singles, la banda sonora para una película y el disco de directo. En ese final de década de los 90 creo que algunos trabajos nos sobraron, pero luego el comienzo del 2000 también fue muy potente y fuimos remontando. Y para mí el disco que pone en su sitio a Barricada, de forma definitoria y diferenciadora, es 'La tierra está sorda'.

¿Cómo ve el actual panorama musical?

Yo sigo escuchando bandas que me parecen muy interesantes. Ahora, ¿cómo está el panorama para verlas en directo? Pues muy jodido, posiblemente más que antes. En nuestra época se comenzó casi de cero y en todas las fiestas de pueblo había un día dedicado a los conciertos. Eso nos daba la oportunidad para intentar vivir o malvivir de esto y sobre todo poder presentar tu música en directo. Ahora eso es más complicado.

¿A la industria ya no le interesa el rock?

No sé, a mí lo de la industria de la música nunca me ha interesado. Nunca he sido defensor de cómo la industria ve todo esto. Entiendo que lo que hacemos los grupos acaba siendo un productor, pero para mí va mucho más allá. De todas formas creo que el público tiene más fuerza que el propio engranaje. Pocos se interesan ahora por el rock y no hay programas en los medios, pero pienso que es un buen momento para que esas raíces 'underground', de lo que entiendo yo como rock y como posición transgresora, salga con mucha mala baba.

Zaragoza siempre le ha recibido con los brazos abiertos.

Para mí Zaragoza es la hostia. La gente nos ha dado siempre mucho cariño, ya desde que vinimos con Barricada a telonear a Ramoncín en los comienzos. Siempre ha sido una plaza muy importante y me encuentro muy cómodo cuando toco allí. Me parece mentira que estando a tan poca distancia de Pamplona seamos tan ignorantes de lo que sucede tanto en una ciudad como en otra.

En los conciertos de esta gira realizan un pequeño homenaje a ‘Boni’ con la canción ‘Objetivo a rendir’.

Sí, es una canción que me recuerda mucho a él. La letra es suya y lo cierto es que está siendo muy emotivo recordarlo de esta forma.

Dos años antes de morir retomaron la relación. ¿Esta gira también le está sirviendo a usted para reconciliarse con Barricada tras toda la polémica por la expulsión de la banda?

No, nunca he sentido que me tuviera que reconciliar. No he tenido ningún problema conmigo en ese aspecto.

Su último disco en solitario fue ‘El largo sueño de la polilla’ (2021). ¿Ya está trabajando en un nuevo álbum?

No, me lo voy a tomar con calma. Ahora quiero disfrutar de la gira. Siempre estoy enredando con alguna canción, pero poco más. Además, siempre necesito un parón para volver a escribir canciones.

¿Pero tenemos ‘El Drogas’ para rato?

Bueno, es la vida la que manda. Yo quiero morir con las botas puestas porque este oficio me gusta mucho, pero nunca se sabe. Lo que sí sé es que sigo disfrutando de la música. Me encanta probar con otros estilos y formatos.

¿También escucharlos?

Por supuesto. Cuando me pongo por ejemplo Kase.O siento envidia de su propuesta. Si algo te permite este oficio es jugar. Ahora que se habla tanto de esto, yo no tengo el síndrome del impostor. Yo soy el impostor, siempre me he considerado un intruso en todo esto de la música. No entiendo el grupo que repite y repite siempre la fórmula que ha encontrado. No digo que eso esté mal, pero en mi caso sería imposible. Ya en Barricada lo íbamos demostrando. Nunca nos importó llevarnos un palo en cuestión de ventas como demostramos en varias ocasiones, porque era un aprendizaje acojonante.