El Antihéroe y Loida Hernández se alían para cantarle a Gara y Jonay

La compañía canaria El Antihéroe Teatro prepara su primer musical y para ello se alía con Loida Hernández, miembro de las K-Narias. La leyenda de Gara y Jonay será la protagonista de esta historia que ahora busca financiación. El grupo tinerfeño acaba de iniciar una campaña de micromecenazgo que aún estará en marcha un mes más, para lograr la financiación necesaria y poder estrenar esta otra antes de verano.

El musical Gara y Jonay: Compases de agua y fuego trata de acercar al público general un mito inmortal de la tierra canaria, con un texto y unas canciones que hablan de temas universales, como el amor, la soledad, el miedo al futuro incierto, la guerra, la ambición, los celos, la fraternidad y la relación entre padres e hijos. La obra musical está compuesta por diez temas que variarán entre el pop, la balada y la música clásica. De este modo, esta propuesta trata de fusionar la música moderna con sonidos que evocan la forma de vida de los aborígenes canarios.

Escrita y dirigida por Neftalí Díaz, el dramaturgo explica que esta siempre ha sido una cuenta pendiente para él como creador puesto que desde hacía tiempo quería dar forma a una propuesta que girara alrededor de una historia canaria. No obstante, afirma que "le hemos dado un toque muy shakespeariano porque a mí lo que me interesaba era hacer una tragedia alrededor de lo canario" y añade que, tras realizar una canción de prueba con Loida Hernández, decidieron embarcarse juntos en este proyecto que tendrá canciones para todos los gustos. De hecho, ese primer tema ya se puede escuchar en la página web en la que El Antihéroe Teatro está realizando la campaña de micromecenazgo donde durante los próximos 34 días se podrán realizar donaciones desde 5 y hasta 50 euros que darán derecho a diferentes recompensas.

La cantante y compositora Loida Hernández asume el cargo de directora musical del proyecto y aúna aquí varios de los papeles que más disfruta desempeñando. Tras realizar sus estudios Interpretación, su carrera musical y como actriz parece que cada día se dan más la mano. "Esta propuesta me ha permitido fusionar todas las facetas y me he atrevido a hacerlo porque se trata de un super proyecto, porque nunca se ha hecho nada igual y porque se trata de una equipo muy profesional". El trabajo de composición que están realizando es de lo más variado y Hernández afirma que "va a sorprender" porque el objetivo es realizar una obra para todos los públicos, no solo de todas las edades sino también de diferentes geografías, tanto para canarios que ya puedan conocer la historia como para otro público que descubra por primera vez a estos personajes. "Es un proyecto en el que todos estamos muy implicados y entregados", concluye la cantante.

El director y actor Víctor Asís recuerda que este será el primer musical al que se enfrenta la compañía El Antihéroe Teatro, que se fundó en 2019 en Tenerife. Más allá de probar con este nuevo género, sostiene que esta es también una forma de poder llegar a una mayor cantidad de público. Una de sus grandes apuestas es el talento de los actores elegidos para este proyecto: Aída Prieto, Néstor Barreto, Enelís Ruiz, Ignacio de la Lastra, Cristo Barbuzano, Tana González, Inés Rodríguez, Víctor Nava y el propio Víctor Asís. Además, al ser el primer musical de la compañía, el reto es mayor puesto que, afirma Asís, "cambia la forma de producir porque además está siendo nuestra propuestas más ambiciosa y eso conlleva una mayor cantidad de dinero".

Desde su creación en 2019, El Antihéroe Teatro ha producido y distribuido siete proyectos de creación propia. Ahora, ante este ambicioso proyecto, ponen en marcha la campaña de micromecenazgo para poder llevar a cabo la confección del vestuario y la composición de los últimos temas musicales. El estreno de Gara y Jonay: Compases de agua y fuego está fijado para el 9 de junio en Tías, en Lanzarote, y al terminar la campaña dentro de un mes comenzará la recta final de este proyecto tan ilusionante para todos aquellos que forman parte de él.