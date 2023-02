Aurora’s Sunrise, de la directora armenia Inna Sahakyan, logra el premio del jurado al Mejor Documental de la XVI edición del Festival MiradasDoc. La coproducción de Armenia, Alemania y Lituania es una película sobre una mujer que a los catorce años lo perdió todo en el genocidio armenio y que, cuatro años después, pudo comenzar su vida de nuevo en Nueva York, donde se convirtió en una sensación mediática interpretándose a sí misma en uno de los éxitos de taquilla de Hollywood, Auction of souls.

El galardón, que está dotado con un premio en metálico de 6.000 euros, ha sido otorgado por un jurado compuesto por Hicham Falah, Jane Mote y Ricardo Acosta, por tratarse de «una historia convincente bordada elegantemente a través del archivo, la animación y la ficción enmarcada en un genocidio poco conocido, que arroja luz y conciencia sobre las tensiones y desafíos políticos de hoy».

Mención especial

Además, también se ha otorgado una Mención especial a la cinta Tsumu, Hvor går du hen med dine drømme? (Where do you go with your dreams?), del cineasta danés Kasper Kiertzner. Este documental muestra la historia de dos jóvenes de Tasiilaq (Groenlandia) a los que les importan un bledo los prejuicios con los que se encuentran cuando se maquillan para salir de fiesta e insisten en hablar de sus problemas con el alcohol, los abusos sexuales y el suicidio. El jurado ha decidido conceder una mención especial a esta película por el hecho de «narrar una historia de resistencia y esperanza que nos inspira a través del lente de los jóvenes de una comunidad marginada». Y, asimismo, también añaden: «Queremos reconocer la increíble contribución de los sujetos al capturar las historias más íntimas de sus vidas».

Mejor Cortometraje Documental

Por su parte, la producción cubana Camino de lava, de Gretel Marín –un film sobre una mujer queer que intenta educar a su hijo en una sociedad que lo desvaloriza–, se ha hecho con el Premio al Mejor Cortometraje Documental de MiradasDoc, dotado con 2.500 euros.

El mismo jurado ha concedido este galardón a la cineasta por haber creado «una representación honesta y creativa sobre la resiliencia y pasión que está viva en los márgenes de la sociedad y que ofrece una perspectiva nueva y muy necesaria de Cuba» y añaden que «es una historia sobre el empoderamiento de las mujeres y su necesidad de generar radicalismo en las nuevas generaciones hermosamente filmada y observada».

Premio a la mejor Opera Prima

El largometraje marroquí Fragments from heaven, de Adnane Baraka –un relato de un nómada y un científico que recorren el desierto de Marruecos buscando meteoritos–, ha obtenido el Premio a la Mejor Ópera Prima, dotado con 4.000 euros, que le ha sido otorgado por el jurado compuesto por Alejandro Salgado, Mariana Barassi e Yvette de los Santos.

Sus miembros se lo han concedido por «la valentía en asumir un proyecto que habla del pasado, del presente y del futuro en una atemporalidad espiritual, en el que religión y ciencia forman parte de un todo».

Premio al Mejor Documental español

El largometraje La mala familia de Nacho A. Villar y Luir Rojo –que muestra el reencuentro de un grupo de amigos, con motivo de la salida de la cárcel de uno de ellos–, se ha alzado con el Premio al Mejor Documental Español, dotado con 4.000 euros.

El jurado antes citado ha otorgado este galardón por «crear un retrato colectivo de la fragilidad masculina actual, mostrando una juventud desafiante a través de diferentes narrativas de forma desprejuiciada y dinámica».

Mención especial

En esta misma sección del concurso, se ha entregado una Mención Especial a Hafreiat, de Alex Sardà –que aborda la problemática de un trabajador jordano en una explotación arqueológica liderada por un equipo español, que intenta cambiar la vida de su familia, pero se lo dificultan sus antecedentes penales–, «por la construcción de una narrativa cinematográfica fluida y cíclica, adecuada al concepto sobre el que reflexiona la película, con un acercamiento cómplice y prudente con el protagonista».

Premio del Público

Por último, el Premio del Público recayó sobre la película Inshallah (70’ / España), de la cineasta española Paula Bilbao, que se estrena en el documental con este largometraje sobre la historia de varios migrantes que salieron de África para acabar retenidos durante meses en el macrocampamento de Las Raíces (Tenerife).