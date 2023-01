La cineasta japonesa Naomi Kawase recibirá el próximo sábado 28 de enero, en Guía de Isora, el Premio Mirada Personal del Festival MiradasDoc 2023. Con motivo de este reconocimiento, el certamen ofrecerá la premiére nacional de su última película previo paso por el Festival de Rotterdam: Official Film of the Olympic Games Tokyo 2020 Side B (2022), cuya primera parte se presentó en la pasada edición del Festival de Cannes.

Según las palabras del director del Festival, David Baute, para el certamen es muy relevante destacar su legado porque «su crianza en un entorno rural ahorma un cine respetuoso con los ancestros y vinculado al medioambiente, un cine que integra la expresión de lo real incorporando elementos mágicos. Un cine osado y poético, familiar y doloroso, afortunado por encontrar en la cotidianidad la misteriosa armonía entre el hombre y la naturaleza. Las películas de Kawase exigen de un público sosegado y lúcido, y esta es la propuesta que enamora a Miradasdoc desde sus inicios, un festival que nos distancia de los irracionales y los violentos, un festival que nos hace mejores y más sensatos». Naomi Kawase nació en Nara, Japón, en 1969. Se graduó en la Universidad de Artes Visuales de Osaka en 1989. Sus películas Embracing (1992) y Katatsumori (1994) supusieron sus primeros éxitos en el circuito internacional y fueron premiadas en el Festival de Cine Documental de Yamagata en 1995. En 1997 se convirtió en la ganadora de la Caméra d’Or más joven de la historia del Festival de Cannes, que recibió por su primer largometraje de ficción, Suzaku, presentado en la Quincena de los Realizadores. En 2000, Hotaru recibió además los Premios Fipresci y Cicae en el Festival de Locarno. Los cuatro largometrajes que realizó después fueron seleccionados para participar en la Sección Oficial del Festival de Cannes: Shara, en 2003; El bosque del luto (Mogari no mori), en 2007, con la que ganó el Gran Premio del Jurado; Hanezu no tsuki (Hanezu), en 2011 y Aguas tranquilas (Futatsume no mado), en 2014. Una pastelería en Tokio fue la película de inauguración de la Sección Un Certain Regard en 2015. Vision (2018) y Madres verdaderas (2020), su dos últimas obras de ficción, se presentaron en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. Entre otros reconocimientos, ha recibido el galardón honorífico Carrosse d’Or en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes (2009) y ha sido distinguida como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia (2015). Por último, ha sido miembro del Jurado de la 66 edición del Festival de Cannes, presidido por Steven Spielberg.