La sesión de Shakira con Bizarrap nos ha hecho recordar qué importante ha sido el despecho en la construcción de la música popular. Tanto es así que sería complicado establecer si en la historia del pop se han hecho más canciones sobre el amor -casi todas ellas, bastante cursis- o sobre el desamor -casi todas ellas, bastante tremendas-.

Una de las cosas que más ha llamado la atención del despelleje musical que la artista colombiana ha ejercido sobre su expareja, Gerard Piqué, es que Shakira haya extendido el ataque a Clara Chía, la actual novia del futbolista. Esta circunstancia ha motivado que muchos hayan acusado a la cantante de falta de “sororidad” al haber caído en el viejo tópico de, al final y en el fondo, la culpa siempre es de la “otra”, de otra mujer.

Por eso, aquí le dejamos a Shakira unos cuantos ejemplos de cómo lanzar una andanada sentimental de alto voltaje rencoroso por oler a leña de otro hogar, que dirían Mocedades, pero sin necesidad de ahumar a terceras personas.

El primer ejemplo es por la cantidad, calidad y versatilidad de la bilis supurada, el de la mexicana Paquita la del Barrio y su tremenda “Rata de dos patas”, dedicada a una rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida y adefesio mal hecho. Por no decir que en este caso el ex también es infrahumano, espectro del infierno y maldita sabandija, además de desecho de la vida y culebra ponzoñosa.

La propia cantante ha contado en múltiples ocasiones que se la dedica a su exesposo Alfonso Martínez. Pero Manuel Toscano, compositor de la canción, dijo en 2020 en una entrevista que él se inspiró en el que fuera presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. “Tuvimos en México un presidente al que en aquel tiempo no se atrevería nadie a faltarle al respeto, pero uno como compositor decía: ‘Bueno, voy a hacer esta canción'”, confesó el autor.

Por cierto, la colombiana Karol G. se acordó no hace mucho de la cantante mexicana cuando incluyó en "MAMIII", la canción que interpreta junto a Becky G., los versos "Te veo en la' rede', no puedo creerlo, qué pena de ti / Yo que fui buena y tú, qué gonorrea, pagándome así / Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero (ja, ja, ja) / Que se come todo que se atraviesa, Diablo, tú ere' un cuero". Ya hay muy pocos que no asocien esta canción con el cantante puertorriqueño Anuel AA, expareja de Karol.

Al enterarse, Paquita la del Barrio reaccionó en su Instagram: “Gracias por rendirme este homenaje y ¡qué mejor que cantando a esos inútiles tóxicos ratas de 2 patas!” y publicó un video en el que conversa con Karol G.. Paquita la del Barrio, mujer de armas tomar, no solo era buena insultando sino también vengándose. Y si no, que se lo pregunten a ese “inútil” al que le acabó confesando que tres veces la engañó, tres veces le engañó, la la primera por coraje, a segunda por capricho, la tercera por placer.

Otra pionera del “beef” parejil fue la más grande, Rocío Jurado. Si Shakira ha recurrido al argentino Bizarrap para cantarle a Piqué unas cuarenta llenas de rimas consonantes, la de Chipiona contó con el legendario Manuel Alejandro, quien compuso para ella “Ese hombre”. Y "ese hombre", alguien que, pese a parecer tan galante, atento y arrogante, tan divino, afable y efusivo, no era más que un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso y que no tenía corazón.

Manuel Alejandro dijo que compuso el tema inspirado por el boxeador Pedro Carrasco, pareja marital de la Jurado hasta que se divorciaron en 1989. Curiosamente, Rocío Carrasco, la hija de Rocío y Pedro, se atrevió cierta vez a actuar en televisión para cantarle este mismo tema a su propio ex, Antonio David.

Como se puede comprobar, aquí el culpable también es uno y no trino. Quizá porque Rocío Jurado también tuvo sus propias relaciones clandestinas, tal como aseguraba el empresario valenciano Enrique García Vernetta, representante durante años de la enorme cantante y amor suyo no confesado.

En “Señora”, compuesta también por Manuel Alejandro a finales de los 70, Rocío Jurado se pone en la piel de una amante que se declara inocente porque ella creía ser la única. “Él me dijo que era libre, como el mismo aire, que era libre, como las palomas que era libre …y yo lo creí”. Pero una vez disculpada, Rocío le advierte a la señora y que ahora ya nadie puede apartarlo de ella. Hablando de cosificaciones, "twingos" y "casios, la "señora" de la Jurado aparece en esta grabación televisiva representada por una silla con un abrigo encima.

Además de las rotundas cantantes mexicanas y las folclóricas poderosas, también los indies de extraña dicción pueden tener su propio corazoncito roto y rencoroso, como en su día demostraron Los Planetas en una canción -con ritmo, por cierto, de ranchera- en la que le deseaban a alguien que acabase colgando de un pino cuando viera lo imbécil que había sido y que se parecía bastante a Satán.

También galopando sobre un ritmo rancheril, Los Aterciopelados (colombianos como Shakira, por cierto) despidieron da un gran amor de una forma bastante poco aterciopelada. Tus ojos son dos luceros que alumbran los basureros, le decían al otro. Tus patas son dos estacas para amarrar muchas vacas, añadían. Por si no tuviera bastante, le recordaban que su pelo es como un trapero enredado, sucio y feo y que su corazón no palpita y es peligroso cual dinamita. "Adiós -se despedían en esta "La Estaca" que poco tiene que ver con la de Lluís Llach-, que te vaya bien / Que te coja un carro / Que te parta un rayo / Que te destripe un tren / Que te muerda un perro / Que te lleve el diablo / Y marques calavera".

Más sutil, pero igual de rabioso, se mostró Johnny Ramone cuando compuso "The KKK took my baby away", incluida en el fantástico "Pleasent Dreams" de 1981. Cuenta la leyenda -nunca confirmada por sus protagonista- que el cantante ramoniano hizo esta canción después de que Linda, su novia, lo dejara por su compañero de banda y hasta entonces amigo Johnny Ramone, tremendo guitarrista y todavía más tremendo reaccionario. De ahí que la canción diga que el "Ku Klux Klan" (es decir, Johnny) "se ha llevado a mi chica" (es decir, Linda). Realidad o no, Johnny nunca tuvo ningún reparo en interpretar esta canción ni Joey de cantarla junto a él.

Aunque para sutil esto que compuso Jarvis Cocker, líder de Pulp, dirigido en teoría a una ex a la que advertía -muy en la línea de Shakira, por cierto- que lo que iba a encontrar por ahí acabaría siendo una mala copia de él y que, por lo tanto le iban a defraudar como los últimos Tom y Jerry cuando los dos podían hablar, como los Stones desde los 80, como 'El planeta de los simios' en televisión y como una caja de copos de maíz de marca blanca. El video de la canción es tan bueno como todo lo que ha hecho Pulp y en él aparecen Robbie Williams, Liam y Noel Gallagher, Kylie Minogue, David Bowie, Missy Elliot, George Michael, Bono, Paul McCartney, Tom Jones, Bjork, Kurt Cobain, Rod Stewart, Cher, Mick Jagger, Elton John o el propio Jarvis Cocker, entre otras grandes figuras (falsas) de la música pop.