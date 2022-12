Ramón Cabele canta al otoño

El Cuarto de invitados, el proyecto que lidera el cantautor canario Ramón Cabele, acaba de lanzar su tercer trabajo discográfico. Se trata de un disco «íntimo, introspectivo y personal» que salió a la luz el pasado día cinco. Se llama Octubre, pese a que finalmente –y por cuestiones de calendario– ha salido un mes después. «Tuvimos un problema con el lanzamiento porque la idea era sacarlo el mismo mes que lleva por título. Pero tuvimos un problema con la distribuidora y lo sacamos el pasado cinco de noviembre», explicó el artista esta misma semana.

Octubre está formado por doce canciones: Qué bonito es, A la deriva, A nadie le gusta, Bailas, Contracorriente, Cuánto más, Si pudiera, Aunque pasaran mil años, Abrázame, Solo, No es mi actitud y Caída mortal. Son, explica el equipo del artista, temas en los que Cabele ahonda «en lo más profundo de las sensaciones, sentimientos y experiencias vividas en primera persona.

Para que Octubre fuera una realidad, el equipo que lidera el intérprete ha trabajado durante dos años. «Sacamos Marzo en plena pandemia, que fue un disco hecho estrictamente en casa porque no queríamos dejar de hacer música. En este, sin embargo, nos hemos detenido un poco más».

El álbum está coproducido entre el propio Cabele y Francisco Niebla. «Juntos, nos hemos encargado de la producción y de la mezcla y ha sido masterizado por Luis del Toro, que es un ingeniero de sonido también canario que vive en Madrid desde hace años. Vamos de la mano desde que surgió este proyecto», detalló.

De Toro ha sido ingeniero de sonido de artistas de la talla de Raphael, Vetusta Morla o Conchita. Es, aclaran, un referente en Mix Dolby AtmosMix en España.

El Cuarto de invitados estrena el que es ya su tercer disco. Después de Abril (2019) y Marzo (2020), el artista continúa en Octubre con la tradición de denominar sus discos con los nombres de los meses del año. «La idea original surge porque mi idea es hacer doce discos y no hacer más», detalló Cabele. «De repente el día de mañana, por ejemplo, no solo depende de mí la toma de decisiones y tengo que ir por otro camino, pero mi idea es seguir con esa ilusión de sacar doce discos y todos dependiendo de cada mes. Eso surgió porque creo que, igual que para cada momento existe una canción, para cada mes me inspira un tipo de música u otra. Así, cada disco refleja estados de ánimo diferentes, estilos de música diferentes», explicó el creador de este nuevo disco.

Grabado entre Madrid y Palma de Mallorca, Cabele ha puesto letra y música a todas las canciones de este disco a excepción de No es mi actitud, compuesta por Francisco Niebla, y Caída mortal, que lleva la firma de Pedro Arpe.

Octubre ya está disponible en prácticamente todas las plataformas digitales: Spotify, Amazon Music, Youtube Music o Deezer. «Hemos metido bastante guitarra española, sobre todo en Qué bonito es, que tiene aires andaluces aunque ya me gustaría a mí saber cantar más aflamencao pero no me sale», explicó sobre el estilo que ha añadido a sus nuevos temas. «Nos hemos abierto a tocar otros palos. Al final la música también es fusión y estamos muy contentos con el resultado, con el trabajo hecho, y creo que representa lo que es el mes de octubre, con sus claros y oscuros», añadió.

Con su nuevo disco debajo del brazo, Cabele afronta ahora mismo el diseño de distintos formatos para los conciertos en directos con los que espera «lanzarse a la carretera» el próximo verano. «Nuestra idea es echarnos a la carretera, tanto en Madrid como en otras provincias, para verano el verano de 2023. Ya estamos tanteando algunos festivales también».

Finalmente, y como no podía ser de otra forma, las Islas formarán parte de esa gira de primeros conciertos. «Por Canarias hay que ir sí o sí. La última vez salió todo muy bien. Estuvimos en ElBúho y en otra sala de La Orotava. Tuvo muy buena acogida. Me gustaría presentarlo en el Aguere».