Apenas quedan ya algo menos de 24 horas para descubrir cómo suena Face it alone, el tema del que Queen ha preparado un gran lanzamiento porque en este trabajo se podrá escuhcar la voz de Freddie Mercury, fallecido el 24 de noviembre 1991.

Mientras tanto, varias ciudades del mundo como Madrid, Londres, Japón, Toronto o México ya han pegado carteles que llaman la atención a todo el mundo que pasa frente a ellos.

¿Qué será 'Face It Alone'?

Si tiramos de hemeroteca, no es difícil descubrir qué es Face it alone.

En junio pasado, Brian May y Roger Taylor desvelaron que la banda inglesa pensaba publicar una canción inédita con Freddie Mercury a la voz.

"Encontramos una pequeña joya de Freddie que habíamos olvidado", dijo Taylor. "Y lo fue. Es maravilloso. En realidad, fue un verdadero descubrimiento".

Brian afirmó respecto de Face it alone que no pensó que el material grabado fuera apto para su publicación hasta que los ingenieros de sonido le pusieran las manos encima.

Estaba escondida a simple vista”, afirmó May. “La vimos bastantes veces y pensamos: 'Oh, no, no podemos rescatarla'. Pero, de hecho, volvimos a trabajar en ella de nuevo y nuestro maravilloso equipo de ingenieros dijo: 'Vale, podemos hacerlo'. Ha habido que pegar trocitos juntos. Sin embargo, es preciosa, te toca el corazón”, concluyó el guitarrista.