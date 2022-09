«Este es el concierto perfecto para descubrir un recital de música clásica que realmente impacta»

Casi no consigue llegar a la Isla por culpa de ‘Hermine’...

Me tocó el temporal, sí. Es verdad que habían avisado pero las previsiones cambiaban cada día. Yo tenía el domingo por la mañana un vuelo. De hecho, unos compañeros cogieron otro dos horas antes que yo y llegaron a Tenerife. Yo no. Venía desde Alicante directo a Tenerife, nos fuimos a Agadir. Allí estuvimos dos horas. Dijeron que no se podía aterrizar en Canarias y tuvimos que volver a Alicante. Eso fue el domingo, teníamos que comenzar con los ensayos el lunes por la mañana y no se pudo. Me compré unos billetes a Londres y de Londres a Tenerife el lunes y estuve como ocho horas en el avión para llegar.

Han tenido un día menos para ensayar por ese motivo.

Sí pero la orquesta funciona muy bien. Es un programa muy exigente pero se puede hacer perfectamente. El concierto saldrá muy bien.

El programa del concierto engloba a cinco autores. Gira en torno al tema de la muerte pero no será un concierto triste, según ha comentado

Cuando uno hace programas y temáticas hay que darle un título pero eso no lo es todo. Por ejemplo, la obra que hace List es como una paráfrasis en piano sobre el Dies Irae. Era un virtuoso del piano e hizo auténticas locuras. Y las dos obras que tratan más concretamente de la muerte son casi como caricaturas musicales burlándose de ella. Lo mismo pasa con la Danza macabra de Saint-Säenz y que es tan conocida. Al final es casi como un baile de esqueletos. Mahler escribió el Tontenfeier cuando era muy joven pero estaba pasando por tormentos personales y andaba desesperado. Es un concierto muy romántico y no trata de la muerte como alguien que está viejo o enfermo. La de Strauss la escribió también durante su juventud y es muy curiosa. La quería poner al final del programa porque para mí el compositor tomó una idea y, como si fuera un poeta, escribió sobre ella. De hecho, cuenta la historia de un artista imaginario que está en el final de su vida. Se centra en el paso trascendental de un artista cuando muere. No es una música para nada diabólica pero sí que tiene momentos de dolor. Todo ese programa, curiosamente, está escrito en la partitura.La obra empieza con unos pálpitos del timbal y de las violas que son como un corazón que se está parando. También hay música de memorias, donde recuerda cuando estaba enamorado, y de repente le viene un achaque. Es como ver una película. Hay una parte en la que dice ‘el alma abandona el cuerpo’. Contar eso con música es una cosa fantástica, te hace pensar.

¿Por eso la sitúa al final del programa?

Sí. Porque su preocupación es la de ser trascendente, la de haber cumplido la función de artista. Se da cuenta de que solo lo cumple cuando acaba su vida porque el viaje es el que es. Escuchar cómo lo construye es maravilloso.