Entre el 11 y el 21 de octubre del año pasado Atenea Film rodó en Cáceres la precuela de Juego de Tronos. El equipo desembarcó en la ciudad convirtiéndola de nuevo en una de las grandes capitales cinematográficas del mundo gracias a su imponente casco histórico, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. La superproducción de HBO filmó secuencias de su precuela ‘House of the dragons’. La productora Fresco Films, el enlace en España de la producción, eligió igualmente localizaciones en Trujillo y también rodaron en Monsanto.

Era la segunda ocasión que la famosísima serie de televisión escogía la capital cacereña. En 2016 ya rodó parte de la séptima temporada en el interior de la parte antigua. Ese mismo año se desplazó hasta Los Barruecos en Malpartida, que sirvió de escenario para la épica batalla de esa temporada.

Los resultados de La casa del dragón podrán verse este domingo en Estados Unidos, día elegido para el estreno internacional. En España se estrenará al día siguiente, esa madrugada del lunes, donde los amantes de la serie podrán ver en HBO y en canales de Vodafone las imágenes grabadas en 25 localizaciones de la ciudad monumental que sirvieron de escenario. Cáceres, Trujillo y Monsanto se han convertido en el epicentro de esta entrega que promete, y mucho.

De hecho ya lo corroboraron la semana pasada, los medios especializados desplazados en Holanda, invitados al pase privado. "Cáceres sale muy bien y va a ser un pelotazo", ha dicho esta mañana un exultante concejal de Turismo, Jorge Villar, que ha definido de "fantástica" una serie que desde su origen está dando la vuelta al mundo.

Villar sabe que a Juego de Tronos le avalan los resultados. De hecho, el primer capítulo de su última temporada congregó a cien millones de personas. Ahora, con La casa del dragón las cifras se volverán a repetir. Eso significa, fundamentalmente, promoción y oportunidad. Porque HBO puede traer turismo internacional a Cáceres, que ese es al fin y al cabo el objetivo: transformar en beneficios económicos un rodaje y prolongarlos a lo largo del tiempo.

De hecho, los thirllers no dan lugar a dudas y la ciudad sale pero que muy favorecida en las secuencias. Como es cierto que la capital cacereña no supo aprovechar debidamente en 2016 los efectos de Juego de Tronos, Villar no quiere que eso se repita en su precuela. "La intención es que la repercusión sea turísticamente mayor a sabiendas de que el fan de La casa del dragón es una persona a la que muy probablemente le interese venir a Cáceres", apuntó el edil.

¿Y qué ha hecho Villar? Pues nada menos que organizar una eurofiesta para reunir en Cáceres a fans nacionales e internacionales coincidiendo con la emisión del último capítulo de la superproducción (el 23 de octubre en Estados Unidos, el 24, en España). Por eso entre el 21 y 23 la ciudad acogerá un macroencuentro y recibirá a los principales creadores de contenidos de la serie: youtubers, twiteros, influencers... realizarán actividades en directo, abiertas también al público cacereño. Se espera una legión de seguidores.

Los invitados estarán repartidos en los 25 escenarios de la parte antigua donde se rodó la precuela. En ellos hablarán de los detalles del rodaje así como de las repercusiones turísticas que la serie ha supuesto para los territorios que le han servido de plataforma. Se les podrá ver en Santa María, la Cuesta de la Compañía, Las Veletas, el Callejón del Gallo, San Mateo, los Adarves, la Cuesta de Aldana, la calle Amargura o San Jorge, donde se colocaron las fuentes semejantes al Generalife de la Alhambra de Granada que tanto gustaron en la ciudad.

Además, habrá eventos de streaming en el Palacio de Congresos. Villar no ha desvelado el número de invitados porque está a la espera de una presentación oficial. De momento el concejal deja este nada desdeñable aperitivo.