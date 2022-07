Taller Canario estrena dos nuevas canciones en el Festival Taganana

Taller Canario de la Canción estrenará, este sábado, dos nuevas canciones en el marco del Festival Taganana. Será, concretamente, en la actuación que tienen prevista a partir de las 21:30 horas en la plaza Nuestra Señora de Las Nieves. La jornada cultural, que comenzará este viernes en la localidad del macizo de Anaga, contará también con la presencia de Benito Cabrera, Filigrana, Imprudente Teatro, Thelmo Parole y Hugo Miró. El certamen cumple su tercera edición en este 2022.

Andrés Molina y Rogelio Botanz, alma de esta histórica formación que ha trascendido las fronteras del Archipiélago, tienen previsto ofrecer doce canciones durante la velada musical del sábado. «Además de los dos nuevos temas, hay dos canciones en homenaje a Antonio Lozano que tampoco las hemos llevado nunca a un concierto. Pretendemos, en formato básico, dar nuestra nueva visión del trabajo de Taller», indicó Andrés Molina.

Las dos canciones que se estrenarán en Taganana son No me vas a echar de ti y Sansofé, bienvenidos. La novedad no es solo que sonarán por primera vez sino que, además, son las primeras que los componentes de Taller Canario componen totalmente a medias. Han creado «a pachas» tanto la música como la letra.

«Hace bastante tiempo que no componía y creo que solo no lo haría. Pese a que parezca complicado, hemos descubierto que así salen más fácil, fluyen. Lo cierto es que aunque tiremos por caminos distintos, las palabras y frases de alían con las del otro», celebró Botanz, que asegura estar tremendamente ilusionado con estos nuevos proyectos.

Será el primer concierto que Taller Canario ofrezca este 2022. El grupo atesora una carrera de más de 40 años que se remonta a cuando compartían escenario con el también cantautor Pedro Guerra.

Sobre sus nuevas canciones, explicaron que No me vas a echar de ti es un homenaje a la Isla de La Palma. «Es una canción de amor rebelde a la isla de La Palma. Es una canción que le habla a la isla como a un amante. No ha sonado nunca en directo», indicó Botanz.

Mientras, Sansofé, bienvenidos es un tema que a la vez sirve de agradecimiento a sus fans incondicionales y de gesto para sus nuevos seguidores, los más jóvenes. «Desde 2018 vemos que hay gente joven entre nuestro público y que además lo viven con el mismo sentimiento que nuestros incondicionales», celebró Molina.

Mañana y el sábado, pasarán por Taganana diferentes propuestas culturales. Todas las actividades serán de acceso gratuito. Este viernes, la programación arrancará a las 19:00 horas con el espectáculo Hugo, del clown Hugo Miró. A continuación, a las 20:00 horas, Imprudentes Teatro pondrá en escena La noche imprudente, con las actrices Guacimara Gil e Irene Álvarez. Finalmente, a partir de las 21:30 horas Filigrana ofrecerá su música basada en el folclore ibérico con jotas, fandangos y seguidillas que ponen en contexto las similitudes y diferencias con la tradición peninsular.