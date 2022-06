El MC zaragozano Kase.O acaba de anunciar a través de sus redes sociales un "parón indefinido" de los escenarios en cuanto termine la gira que está realizando, en marzo de 2023. "Aunque es súper bonita la energía que me dais, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual. Por ello he decidido que a partir de marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios. Lo necesito", explica Javier Ibarra en un primer tuit al que le han seguido dos más: "Un abrazo enorme y gracias a tod@s los que ya habéis traído vuestro amor y disfrutado con nosotros esta gira. PAZ" y "De momento disfrutemos de las fechas que quedan hasta marzo".

Aunque es súper bonita la energía que me dáis, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual. Por ello he decidido que a partir de Marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios. Lo necesito. — KASE.O (@KaseO_real) 27 de junio de 2022 Hasta aquí lo que ha anunciado el zaragozano en las redes sociales que enseguida se han llenado de mensajes de apoyo al artista entre los que están los de algunos de sus compañeros de Violadores del Verso y de otros MC de la escena española. Desde su entorno, explican que lo que va a suceder es ni más ni menos que lo que se explica en el tuit. Kase.O necesita descansar y tras una intensa gira con su proyecto Jazz Magnetism (este año casi va a alcanzar las 30 fechas en España con los meses de septiembre y octubre especialmente cargados de viajes) va a dejar de ofrecer conciertos lo que, en ningún caso, significa que sea una retirada. "Ahora mismo no se está barajando eso de ninguna manera", explican. Entonces... ¿cuánto tiempo va a durar este parón? "No se sabe, pero va a ser largo, por eso lo ha anunciado, será de bastante tiempo", explican las mismas fuentes. "Ahora mismo no se está barajando la retirada en ningún caso", explican fuentes cercanas al artista Hay que tener en cuenta que esta gira con su proyecto Jazz Magnetism tiene también una fecha de caducidad porque "no va a estar girando todo el rato con el mismo espectáculo". Cuando concluya en marzo de 2023 (queda por anunciar un último tramo del tour que será en América), Javier Ibarra se pondrá a descansar y a abordar su nuevo proyecto. Y si se tiene en cuenta experiencias anteriores es evidente que Kase.O es de composición lenta. Así las cosas, sus seguidores ya se están organizando para asistir a los últimos conciertos del artista (de momento) por lo que pueda pasar. De momento, su próximo concierto está anunciado en Málaga el 9 de julio y en Zaragoza tiene previsto actuar dentro del Vive Latino en el recinto de la Expo el 3 de septiembre. Fin de gira A día de hoy los últimos conciertos que tiene programados como fin de gira son los de Barcelona y Madrid el 12 y 18 de noviembre, respectivamente. Desde su oficina de management, también han explicado tras el anuncio en redes sociales del aragonés que esas serán sus últimas citas en España (solo queda una fecha por anunciar en territorio nacional) pero que hay previsto un último tramo americano que se prolongará hasta marzo de 2023 y que vivirá los últimos 'shows' antes de que se baje de los escenarios Kase.O por un tiempo indefinido