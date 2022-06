TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hoy, a las 19:00 horas, As in life, so in death (Así en la vida como en la muerte), un cortometraje del director canario Cristian Velasco. El artista visual y performer Ezequiel Monjes protagoniza esta cinta que acerca al espectador a la corporeización de la muerte. Este trabajo, que se inspira en los movimientos del mar, la fuerza del cuerpo humano y en la astucia de los sueños que se cuelan en el día a día, narra la historia de un personaje que es a su vez sonido, voz, cuerpo, luz y sueño. El fotógrafo y director de fotografía, Juanmi Márquez; el director de arte y vestuario, Esteban Cedrés; Cristian Velasco y Ezequiel Monjes presentarán esta proyección de entrada libre.

As in life, so in death se pasea por interpretaciones de la muerte según la dramaturgia de Shakespeare, estudios científicos del LSD, poesía caribeña ancestral, mitología griega, el diarismo de Anais Nin y la música de Nick Cave. En este corto la monocromía y la moda son los protagonistas de la identidad que toma la muerte performando(se) en la experiencia de morir. As in life, so in death es una experiencia ambientada por sonidos vivos sintetizados entre el ambient y el electro. En la cinta, un personaje atraviesa estados de óbito, limbo y metamorfosis en un espacio surreal al que solo se ha podido llegar con la ayuda de la tecnología y la imaginación.