Blues en Santa Cruz: la armónica toma el protagonismo

El Festival Santa Blues cumplirá este mes su mayoría de edad con la buena noticia de la recuperación de la vida cultural tras la pandemia. Además, el encuentro cambia su tradicional ubicación en la santacrucera plaza de La Concepción por la plaza de la Candelaria. Será el próximo viernes 20 de mayo a partir de las 20:30 y hasta las 12:00 de la noche.El acceso, además, será gratuito.

Este regreso al aire libre tras dos ediciones en el Teatro Guimerá por las exigencias del covid llega enmarcado en el programa de las Fiestas de Mayo. El cartel de la cita llega encabezado por el americano Sugar Blue e incluye dos importantes apuestas nacionales: los madrileños de The Nuts Brothers y los canarios de Guillermo & The Satellite Rockets.

«Hay una corriente de músicos exploran muchos estilos con este pequeño instrumento» Guillermo Pérez - Músico

Guillermo Pérez Alberto (Santa Cruz de Tenerife, 1990) es el líder de la formación tinerfeña. Serán los encargados de abrir una velada musical la armónica tendrá especial protagonismo. Sugar Blue es todo un virtuoso y el joven tinerfeño está entre los mejores de España. No en vano, en 2017 consiguió el cuarto puesto en la categoría de blues del prestigioso World Harmonica Festival, en Alemania. «La verdad es que estoy muy contento y agradecido a la productora y a todas las personas que han confiado en mí para abrir esta nueva etapa del festival en un marco que también es nuevo y atractivo», celebró. Concretamente, Pérez toca la armónica diatónica. Es capaz de desenvolverse con éxito en casi cualquier estilo musical.«Me gusta el blues pero también me gusta explorar diferentes géneros. Hay una corriente de músicos que han explorado muchos estilos con este pequeño instrumento. Me gusta el swing, acompañar a cantautores, el pop o la música de autor, por ejemplo», detalló.

Pérez se subirá al escenario acompañado por el guitarrista alemán Mathías Reverb, Sergio Zebensuí Martín al bajo y Nelson Hernández a la batería. El joven intérprete alabó, además, el cartel de esta nueva edición en uno de los certámenes con más tradición en la Isla. «Me gusta mucho. The Nuts Brothers, por ejemplo, está liderada por una persona muy prestigiosa dentro de la escena del blues madrileña: Álex Caporusio. La escena de blues en España es muy, muy buena. A él lo conocí hace más de diez años y de hecho suelo interpretar uno de sus arreglos para un tema tradicional. Es un gran honor y una gran sorpresa compartir escenario con él. Son cosas que te da la vida».

Pérez también aprovechó para animar al público a acercarse al concierto y recordó que el blues y el jazz son ritmos a prueba de fronteras. «Es una música en la que lo que uno puede expresar con su instrumento realmente trasciende toda red idiomática», concluyó.

Los otros protagonistas

Sugar Blue es natural de Nueva York, el virtuosismo de su armónica enganchará a los oyentes en un viaje espiritual y profundamente personal en todos sus temas. Se trata de un músico septuagenario, originario del barrio de Harlem, de esos que empiezan sus trayectorias en la calle tocando solos en el metro de cualquier gran ciudad. Sugar Blue encaja a la perfección en esa etiqueta de “clásico” que huele a jazz y blues por todos los frentes.

Procedente de Madrid , The Nuts Brothers está formada por tres de los más reputados músicos de la escena española en los llamados géneros de raíz: Quique Parra (batería), Álex Caporuscio (guitarra) y Sergio Valdehita (teclados), a los que se sumará en Tenerife el bajista gallego Andoni Arcos.