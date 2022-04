Imágenes con latido

La joven fotógrafa Estefanía Briganty inaugura este viernes 22 de abril en el Cabildo de El Hierro la exposición fotográfica El mito individual, una muestra que podrá ser visitada en las instalaciones de la institución herreña hasta el próximo 22 de mayo. El acto oficial de apertura tendrá lugar a las 18:00 horas.

Comisariada por la Consultoría de Arte Nuria Segovia, el objetivo es que esta muestra recorra luego el resto de islas del Archipiélago, comenzando por Gran Canaria y Tenerife. Se trata, explicó la autora, de la primera exposición artística que firma después de trabajar durante años para varias revistas, en el sector de las bodas y la prensa. «Tengo 32 años. Estudié Artes Plásticas y Fotografía Artística en la Escuela de Arte Fernando Estévez de Santa Cruz de Tenerife. Luego, decidí ampliar un poco más mis conocimientos de fotografía e hice el Ciclo de Imagen e Iluminación en La Guancha», detalló.

En esta primera individual, la fotógrafa se ha centrado en el estudio de la figura humana y su relación con el mundo que le rodea. Son, en total, nueve imágenes divididas en dos líneas de trabajo que, insiste, confluyen y se relacionan. Estas dos series han sido identificadas, metafóricamente, con los nombres de La primera extroversión/Diástoles y El retorno al retraimiento/Sístole.

Jorge Mora, director creativo y diseñador de la muestra, lo define de la siguiente manera: «La imagen es interpretada como una metáfora visual a partir de dos series de obras fotográficas que plantean ambos escenarios como un discurso silente. A partir de la contemplación de escenas creadas con luz y sencillez, se utiliza el paisaje natural y doméstico como contrapunto que ayuda a la yuxtaposición de los dos pilares por donde discurren las obras: apertura y recogimiento».

Así, bautizadas con el nombre de las contracciones del corazón, las dos series fotográficas son, en realidad, la expresión de una misma situación humana. «Es una forma metafórica de entender el concepto. El individuo convive siempre entre dos escenarios, entre el fluir y el retraerse. Hay momentos en el que el ser interactúa con el exterior y otros en los que se mete en sí mismo y la mente se retrae», detalló Briganty.

Lo que podría plantearse como una dicotomía es simplemente un ciclo vital, como esos movimientos rítmicos del corazón. La obra culmina, de hecho, en una imagen final. «Lo que quiere expresar esa fotografía es que da igual por el proceso por el que el ser humano pase, es un ciclo en el que interactuamos con el exterior y nos retraemos luego y analizamos. Da igual porque al final llegas a un equilibrio donde tu mente y tu cuerpo se unen. En esta última foto sale una chica elevada en el aire representando justo ese momento», aclaró.

El haber comenzado su periplo expositivo en la isla del meridiano es, aseguró, producto de la casualidad. «Mientras no presente mi próximo proyecto, mi intención es que esta pase por todas las demás Islas».

Asimismo, el hecho de que haya elegido a una modelo femenina para encarnar el sístole y a un modelo masculino para el diástole no responde a ninguna intención concreta. «El sexo es independiente. Al fin y al cabo el mundo está compuesto por hombres y mujeres y no elegí una u otro por ese motivo, esto nos pasa a todos».

Sobre las creaciones de Briganty, la comisaria Nuria Segovia asegura que su trabajo «recibe una considerable acepción a través de una imagen directa, poética y con clara sensibilidad escultórica». «El retrato se diluye ante la depresión de sus formas, presentes en el discurso de esta creadora».

Briganty emplea equipo fotográfico de Nikon y comenzó esta serie de fotografías hace unos dos años. Sobre el futuro, espera empezar pronto a trabajar en nuevos proyectos creativos. «Hay un par de ideas pero no me decido, no sé si seguir con la figura humana o irme ya a elementos más materiales. No sé qué hacer todavía. No estas siempre en el momento perfecto para crear y, de repente, un te levantas un día y te surgen un montón de ideas», concluyó.