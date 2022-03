Luis Balbuena, profeta en su tierra

La Asociación Canaria de Profesorado de Matemáticas hasta ahora denominada Isaac Newton, ha acordado rebautizarse con el nombre de uno de sus fundadores, el del matemático canario Luis Balbuena Castellano (Fontanales, 1945), referente a nivel internacional en la innovación de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Un cambio impulsado por las nuevas generaciones de docentes que ven en la figura del profesor Balbuena, un ejemplo a seguir en lo profesional y en lo personal. «Luis es para todos los miembros de la asociación y también para toda la sociedad canaria, un referente como docente, como persona, como político, como ser humano humilde y generoso, siempre mediando y ayudando de forma desinteresada. Él representa los valores que queremos que nos identifiquen», indicó Agar Arrocha, presidenta de la SCPM.

Considerado como una de las personas más relevantes en la historia de la educación matemática española e iberoamericana, el profesor Balbuena acoge este homenaje con la humildad que lo caracteriza. «Es una extraña sensación porque sustituir a Isaac Newton no es nada fácil, teniendo en cuenta la categoría del personaje», señala con humor, para a continuación destacar que lo que más valora de esta iniciativa es el hecho de que proceda de las nuevas generaciones de compañeros de profesión. «Nosotros empezamos con el proyecto de la Sociedad en el año 77 y lo único que he hecho toda mi vida es trabajar lo más honradamente que he podido. El hecho de que ahora, un equipo de gente joven haya tomado esa decisión, lo tomo como un premio en reconocimiento de ese trabajo y esa trayectoria», indicó el que fuera consejero de Educación (1983-1987 ) del primer gobierno de la Comunidad Autónoma canaria que se creó en 1983.

Asociacionismo

El catedrático Luis Balbuena ha sido el impulsor del asociacionismo del colectivo de profesores de matemáticas -basado exclusivamente en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina-, no solo en Canarias, donde nació la primera asociación, sino en España y en Iberoamérica. En 1977 impulsó la creación de la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas junto con Ángel Isidoro Martín, Manuel Linares y Antonio Martinón, que se crea formalmente en el mes de septiembre de ese año, siendo su primer secretario general hasta 1983, y entre 1987 y 1989 ejerce como presidente, cargo que repitió en 2014.

En 1988 promueve la creación de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) de la que es su segundo secretario general desde 1989 hasta 1996. Y en 1995 impulsa la creación de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática (FISEM), de la que ejerció también como primer secretario general. Además, fue presidente del comité canario para la celebración del Año Mundial de las Matemáticas en el 2000; y en el seno de la citada Federación española presentó la propuesta de celebrar el Día Escolar de las Matemáticas el 12 de mayo de cada año.

De entre las acciones realizadas durante más de cuatro décadas, una de las que más enorgullece al profesor Balbuena es la edición de la revista de didáctica de las matemáticas Números, que cuenta con más de un centenar de volúmenes; y su contribución a la divulgación social de la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana. «Siempre he defendido una enseñanza significativa, que lo que tu expliques en el aula, el alumno lo pueda ver en su entorno, porque cuando yo estudié todo era una abstracción», apuntó el profesor.

Isaac Newton, primer nombre

Una brillante trayectoria en la que se ha basado el acuerdo aprobado por la Asamblea General de la ACPM el pasado 26 de febrero, de pasar a denominarse Sociedad Canaria de Profesorado de Matemáticas Luis Balbuena Castellano. «Cuando nació la asociación se adoptó el nombre de Isaac Newton pero la idea de un cambio siempre estuvo ahí. Entendíamos que ahora era el momento, y sin duda, la mejor marca de la enseñanza de las matemáticas es Luis Balbuena Castellano», apuntó la presidenta Agar Arrocha.

Esta Sociedad es puntera en la introducción de cambios metodológicos e innovación en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, a través de un trabajo de décadas impulsado por el propio Balbuena, «que siempre ha estado cuidando de esa idea primigenia de cuatro amigos en 1977 que ha sido incluso reconocida con la Medalla de Oro de Canarias».

El actual equipo directivo trabaja para seguir impulsando este espíritu innovador, con nuevos proyectos dirigidos a acercar las matemáticas a la sociedad en general y fomentar un cambio de percepción social. En esta idea se enmarca el proyecto Humanimates, dirigido a favorecer una fusión entre todos aquellos aspectos relacionados con el humano y las matemáticas. «Para los profesores de matemáticas y la gente de ciencia, el lenguaje matemático es el lenguaje de la vida. En palabras de Galileo, las matemáticas es el lenguaje con el que Dios escribe el Universo. Ya no entendemos la vida sin una gráfica, sin números, estamos codificados desde que nacemos: lo que mides, lo que pesas, si estás entre los parámetros fijados… Todo está relacionado con los números. Queremos acercar las matemáticas a todos, porque un cambio en la percepción social va a llevar a un cambio en la escuela», subrayó la profesora Arrocha.

Múltiples acciones

Bajo este paraguas se engloban múltiples acciones, desde MATTalenT, Matemáticas Olímpicas, las rutas matemáticas -La Laguna en Tenerife, Vegueta en Gran Canaria-; hasta concursos como el de Literatura y Matemáticas, o Artemáticas asociado a tres disciplinas, pintura, escultura y diseño. Todas ellas llevan el sello del profesor Luis Balbuena Castellano, que ha sabido inspirar a las generaciones posteriores con su magisterio basado en el trabajo, el tesón y la nobleza.

La Casa Museo en Gran Canaria abre en abril

La actual directiva de la Sociedad Canaria de Profesorado de Matemáticas Luis Balbuena Castellano, que preside Agar Arrocha Reyes, ha impulsado la creación de la Casa-Museo de las Matemáticas Divulgativas y Educativas de Gran Canaria, que se suma al proyecto de divulgación social que está activo desde 2012, cuando se creó la Casa-Museo de la Matemática Educativa de Tenerife. Se trata de una oferta educativa que integra acciones destinadas a grupos de escolares como talleres, exposiciones, Komando Matemático, Matemagia, etc. La Casa Museo de Gran Canaria tiene su sede en la capital, en el interior de las instalaciones del CEIP Las Canteras. Su inauguración será en abril coincidiendo con la celebración de unas jornadas entre los días 21 y 24, que contarán con la presencia de destacados divulgadores de ciencias matemáticas como es el caso de Clara Grima, Eduardo Sáenz de Cabezón o Santiago García Cremades; y la celebración de talleres, una miniferia del libro científico, teatro, música y un espectáculo de magia matemática, entre otras actividades.