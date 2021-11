En busca de la esencialidad

No conocía la obra poética de Manuel González Sosa. Ha sido para mí un gozo descubrirla y rumiarla en esta edición de su Poesía completa.

¿Qué poemas o series poéticas me han interesado más? Toda esta obra me complace. Por seleccionar algún apartado, diría que la serie Paisajes con sombras, del libro Cuaderno americano, cuya primera edición es de 1997 (aunque fue escrito en 1975 y corregido más tarde). Me interesa enormemente ver cómo el yo se interna, se conmueve y se explica en el mundo.

La de Manuel González Sosa es una poesía que rezuma muchos ecos, pero se impone a ellos con su fuerte y original visión y meditación de las cosas y los seres que encuentra en sus recorridos. Cabe en la poesía de la postguerra, claro está. Pero igualmente en la de décadas posteriores, particularmente entre los poetas que, fieles a un lenguaje tradicional en sus formas, aspiran a la esencialidad en su encuentro con el mundo. Lástima que su desconocimiento no lo haya convertido en maestro de jóvenes generaciones.

No sabría yo decir si poseemos hoy por hoy, ya con cierta perspectiva, una imagen justa y precisa de la poesía española de la segunda mitad del siglo XX. Dejo la respuesta a los historiadores de la poesía. En mi opinión, la poesía, desde Homero y los Salmos, constituye el género más intemporal y moderno, o postmoderno, que es posible historiar. Cierto que determinados poetas, en razón de su «contemporaneidad» (crear en el tiempo real de sus lectores), pueden sorprender e ilustrar ciertas zonas de nuestro ser y estar en el mundo. González Sosa no pudo sorprender en su momento más allá de a una minoría, la que tuvo acceso a sus escasas y peculiares ediciones. Al mismo tiempo, su afán por mejorar el poema con el paso del tiempo pudo hacer un tanto difuso el sentimiento de su contemporaneidad e incluso de su pertenencia a un grupo cerrado.

¿Cómo debería proceder la historiografía literaria ante el caso de un poeta que, como Manuel González Sosa, escogió las ediciones confidenciales y no pudo ser debidamente valorado en su momento por la crítica? Del modo a como ocurre con un revival literario: editándolo y traduciéndolo, haciendo que los críticos –en publicaciones especializadas– y los profesores lo conozcan y den a conocer. No sé incluso si sería oportuno algún congreso, algún monográfico…

Francisco Torres Monreal, poeta, dramaturgo y traductor, es catedrático de la Universidad de Murcia y autor de ‘Introducción básica a la poesía’ (Cátedra, Madrid, 2019).