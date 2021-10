"El público se siente orgulloso de que un venezolano haya escrito canciones para Jennifer Lopez o Marc Anthony"

Autor de los grandes temas El anillo (interpretada por Jennifer Lopez) o No me acuerdo (Thalía y Natti Natasha), el cantante venezolano Oscarcito llega a Tenerife el próximo 5 de noviembre al Castillo de San Miguel de San Miguel de Abona para presentar su nuevo proyecto musical, bajo el nombre de Yakozuki. “Vamos a vivir una espectacular”, aventura el cantante, quien añade que “será una noche en España pero con sabor venezolano; la primera de inmensas y mágicas oportunidades”.

Con una carrera tan dilatada como la suya, ¿cómo es posible que sea la primera vez que actúa en Canarias?

La verdad es que estoy muy emocionado por poder visitar al fin Canarias. He viajado mucho a España pero solo he cantando en Barcelona y Madrid. Con esta gira tendré la oportunidad de cantar en más lugares y está siendo como una bola de nieve que va creciendo. Además, dado que la comunidad de venezolanos es muy amplia en un lugar como Canarias, están hambrientos de cosas como esta. He cantando durante muchos años en Venezuela y para muchas generaciones y eso ha dado lugar a muchas anécdotas que ahora se darán cita en estos conciertos. Hay muchas personas que han abandonado Venezuela y, cuando un artista como yo llega a un sitio como este para actuar, la gente se alimenta de los recuerdos de su país y de su gente. Estos conciertos son un imán que atraen la buena vibra y los buenos recuerdos y que te traen nostalgia por tu país.

¿Qué propuesta musical trae a Tenerife?

Yo no doy un espectáculo, yo doy una experiencia. Los venezolanos, aunque vivan en Canarias, se saben casi todas mis canciones porque siguen conectados con su país y cada tema representa algún recuerdo. También ofrezco un gran despliegue técnico porque canto con una gran banda de músicos y siempre incluyo buenos amigos para dar un buen espectáculo. Es una mega rumba salvaje desde la primera hasta la última canción. No le voy a dar la oportunidad a la gente ni de que vaya al baño. Jamás hay un bajón energético en mi espectáculo porque la energía siempre está arriba, esté cantando el reguetón más movido o la baladita más romántica.

Precisamente a lo largo de su carrera ha hecho prácticamente todo tipo de música, ¿es capaz de escoger alguna en particular?

Yo he ido montándome en el autobús de la evolución musical. Cuando comencé, en 1999, la agrupación a la que pertenecía hacía pop, hacíamos baladas, algo bastante romántico. Luego hice ritmos urbanos y lo bueno del espectáculos que traigo ahora es que tenemos reguetón, balada, merengue, salsa… He hecho colaboraciones con muchos artistas y he hecho canciones para muchas personas y esas canciones también las canto en el espectáculo. Así llego más a la gente también. Es una fiesta bastante movida, que está bastante arriba con mucha energía y mucha diversión.

Y también a lo largo de estos años ha combinado la interpretación con la composición de temas, que incluso han llegado a ser un éxito de la mano de artistas como Jennifer Lopez o Marc Anthony. ¿Echa de menos interpretar esos temas tan exitosos?

Hay compositores que no interpretan sus canciones, y al contrario. Yo he tenido la suerte de hacer ambas cosas y eso se ve reflejado en el espectáculo que ofrezco. He tenido la suerte de colaborar con grandes estrellas de la música, como Jennifer Lopez, y cuando canto esas canciones la gente se identifica con mi país y el público se siente orgulloso de que un venezolano haya escrito canciones para esos artistas.

Cuando compone una canción para esos grandes artistas, ¿cómo sabe que va a triunfar?

Con el tiempo, uno como compositor reconoce cuando una canción es un 10. Yo soy bastante objetivo con las canciones que hago pero son como un hijo y sabemos cuando un niño va a ser bueno en fútbol o en baloncesto y por eso hay canciones que uno empareja con el artista porque creemos que va a ser un éxito. No hay canciones malas o canciones buenas porque todas son una creación humana y el arte es subjetivo. Yo no juzgo la canción porque todo depende de lo que tiene alrededor.

Llega a Tenerife con un cambio de nombre. ¿Por qué ahora ha elegido Yakozuki para darse a conocer?

Evidentemente todo es evolución. El cambio de nombre viene de la mano de mi evolución musical. Cuando comencé mi carrera artística en una boy band mi nombre artístico era Oscar pero yo soy de los que no se aferra al éxito artístico del pasado. Tengo una filosofía de vida: por más cinturón negro que seas en artes marciales, tu mente debe pensar que eres un cinturón blanco porque siempre debemos estar hambrientos de aprender. Yakozuki es eso, es un golpe de kárate, porque yo fui karateca, y utilizaba mucho ese recurso. Creo que en esta nueva etapa voy a ser tan fuerte como este golpe. Afortunadamente la gente me está apoyando. Tanto el público como yo sabemos que Oscarcito sigue estando ahí, en la esencia de este proyecto, pero Yakozuki es un reseteado. Cuando logras premios en tu carrera parece que te malacostumbras y por eso yo lo que estoy haciendo es quitar todos estos reconocimientos de mis paredes para comenzar de nuevo.