Una nueva canción, una gira con su último disco y el objetivo de publicar otro en breve, quizás el próximo año. El cantante Luis Cepeda anda liado este verano para poder cumplir con todos sus compromisos mientras se enfrenta a nuevos registros musicales. Espera poder actuar pronto en Canarias.

Luis Cepeda, que saltó a la fama en la edición de Operación Triunfo de 2017, no ha parado de trabajar y hacer música desde que la fórmula televisiva le lanzó a la fama. Hace apenas una semana, publicó un nuevo single en el que se atreve con nuevos registros y ritmos. Se llama La Fortuna y a buen seguro que irá acompañada, pronto, de nuevos temas con los que este joven gallego pretende sacar un nuevo disco en 2022.

Esta nueva canción, que viene acompañada de un videoclip también muy especial, supone un paso hacia delante y según su discográfica demuestra que el cantante se encuentra en «un momento de en el que viene a mostrarse una vez más como un artista versátil, enriqueciendo con esta pieza su joven y ya vasto repertorio».

Las primeras reacciones han sido positivas y situaron la canción en el listado de tendencias en Youtube e iTunes. «La gente le está dando cariño y estoy muy contento con el lanzamiento. La verdad es que está gustando y menos mal», respira tranquilo el cantante. Cepeda ya tiene otros dos discos en su haber: Principios y Con los pies en el suelo.

La Fortuna, reconoce, supuso asumir un riesgo. «No estoy acostumbrado a hacer canciones de este estilo, tan felices y con una letra tan simple y tan directa. Siempre uso más las metáforas y las canciones son más baladas, quizás más tristes. Hacer temas de este tipo era un riesgo porque a cierto sector de la gente que me escucha igual no le iba a gustar porque están acostumbrados a otra cosa. Bueno, quien no arriesga no gana», aseguró.

Mientras comienza a sacar a la luz canciones que formarán parte de su siguiente trabajo, Cepeda prosigue con su gira de conciertos con Con los pies en el suelo. La próxima cita está prevista este mismo viernes en la localidad granadina de Almuñécar. Todas las oportunidades de presentarse en directo son valiosas, dadas las circunstancias sanitarias. Por eso no puede responder cuando se le pregunta si ofrecerá pronto algún recital en Canarias. «No lo sé porque está la cosa complicada en cualquier lado, si te fijas solo los artistas de muchísimo caché están haciendo conciertos ahora», lamentó. No obstante, lo que sí está confirmado es que estará en Tenerife para la gala de los Premios Dial, que ha tenido que ser pospuesta para finales del mes de noviembre.

Cepeda valora la versatilidad y confía en su instinto como compositor. «No descarto tocar otros palos en el futuro. Evidentemente, no voy a hacer algo que no me gusta pero si disfruto haciéndolo no le veo pegas». Reconoce, además, que ha decidido sacar este single en este momento con la intención de contribuir a una mejora en el ambiente enrarecido por la pandemia. «Por lo menos quiero transmitir buen rollo y algo de esperanza. Que aunque sea con la música, que podamos salir ya de esto».

El gallego se siente en un momento de cambios y de avance hacia la madurez musical y personal. «Creo que cuando te empiezan a dar igual ciertas cosas, como las críticas en las redes, ya estás madurando como persona y como artista. También creo que estoy madurando musicalmente mucho más que antes, estoy buscando nuevos sonidos y nuevos estilos. Madurar no es cambiar, en la música significa avanzar con la tendencia y no estancarte en un mismo palo sin poder salir de ahí», concluyó.