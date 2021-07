TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta desde hoy y hasta el domingo, a las 19:00 horas, Pequeños milagros en Peckham Street (Cat in the Wall, 2019) el debut cinematográfico de Mina Mileva y Vesela Kazakova. Las cineastas búlgaras afincadas en Londres examinan la vida cotidiana de una urbanización en el Londres moderno, donde la coexistencia entre inmigrantes y londinenses se ve amenazada por la gentrificación.

La película, protagonizada por Irina Atanasova, Angel Genov, Orlin Asenov, Gilda Waugh y Jon-Jo Inkpen, cuenta la historia de cómo un gato, atrapado en una pared, afecta a una comunidad y cambia la vida de diversos vecinos, al tiempo que aborda cuestiones oportunas como la inmigración, la xenofobia y el Brexit. Pequeños milagros en Peckham Street, que se pasa en versión original en inglés y búlgaro con subtítulos en español, tuvo su estreno internacional en el Festival de Cine de Locarno y formó parte de la Sección Oficial en el Festival de Cine de Sarajevo.

La vida en una comunidad del Londres del Brexit se ve agravada debido a la gentrificación. Irina, una madre soltera búlgara, lucha sin éxito para convencer a sus vecinos de luchar contra el sistema. Cuando un gato aparece atrapado en su pared, la familia de Irina y algunos de sus vecinos entrarán en conflicto. Entonces Irina toma una decisión drástica para cambiar su vida.

Mina Mileva y Vesela Kazakova han realizado varios documentales aclamados internacionalmente como Uncle Tony, three fools and the secret service, que revela los juegos de poder en la industria del cine bajo el telón del comunismo, y The beast is still alive, documental que vincula a las figuras políticas actuales con el sombrío pasado comunista. El dúo migró a la dirección de películas de ficción, pero todavía les apasionan los documentales y dirigen el proyecto europeo Kinedok en asociación con siete países europeos. También trabajan en varias coproducciones europeas.

Las sesiones previstas en TEA tienen un aforo limitado respetando las medidas de seguridad establecidas.