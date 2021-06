En pleno mes del Orgullo, la capital tinerfeña se prepara para acoger la agenda del ARN Culture & Business Pride, que este año celebrará su cuarta edición después de haber tenido que cancelar la de 2020 a causa de la pandemia. La organización del certamen ha decidido trasladar las celebraciones desde Arona a Santa Cruz de Tenerife donde aseguraron sentirse muy bien acogidos.

La actriz Bibiana Fernández, el político Jaime de los Santos, el conocido comunicador Paco Tomás y Mara Jiménez cierran el cartel de este año, que se extenderá desde el martes 22 de junio hasta el domingo 27 en tres espacios distinto: el Teatro Guimerá, La Recova y el Museo de Bellas Artes.

El Salón Noble del Cabildo de Tenerife, institución que también colabora con esta propuesta cultural, acogió ayer la presentación del certamen. Estuvieron presentes el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez; el consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta; el técnico de programación cultural del Ayuntamiento santacrucero, Miguel Pérez; el presidente de AJE Canarias, Agoney Melián y la directora del festival, Olga Payar.

Todos destacaron la relevancia internacional que ha adquirido este festival en tan pocos años, ya que ha sido distinguido entre los principales Prides que se celebran en el mundo. «Bajo la consigna Another way of Loving, another way of Pride – patrocinado por Turismo de Tenerife, Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, así como Promotur de Gobierno de Canarias– el ARN Culture & Business Pride es un evento de referencia creado ante la necesidad de ofrecer un punto de encuentro internacional de negocios que atienda las novedades del colectivo Lgtbiq+ desde los más diversos puntos de vista», detallaron.

También destacaron que la de este año será la edición más nacional de las celebradas hasta ahora dadas las dificultades de traslado a nivel internacional derivadas de la pandemia. No obstante, esta circunstancia ofrece la oportunidad de ver en Tenerife a referentes de la talla de la influencer y empresaria Aida Domenech, conocida como Dulceida, o el artista vasco Abel Azcona. También figuran en la nómina de invitados la política Carla Antonelli, el escritor canario Roy Galán o los expertos Alfredo Corell y Eduardo López Collazo, que ofrecerán una conferencia sobre la pandemia el próximo sábado día 26 de junio.